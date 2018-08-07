Олег Винник разрушил миф о кокосе (видео)
14:35, 07 августа 2018Курьёзы
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Винник продемонстрировал, что способен разбивать не только женские сердца, но и кокос.
Винник показал, что делать с кокосами / Фото instagram.com/olegg.vynnyk
Певец Олег Винник опубликовал видео, снятое в Доминикане. На нем он разбивает кокос и объясняет, что находится внутри.
По словам Винника, большинство людей считают, что внутри кокоса - кокосовое молоко. Но на самом деле там находится так называемая кокосовая вода. Винник отколол кусок от кокоса, показал содержимое плода и сделал глоток кокосовой воды.
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Как сообщал УНИАН, ранее Винник стал преподавателем в институте Поплавского.
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