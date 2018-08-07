Олег Винник разрушил миф о кокосе (видео)

14:35, 07 августа 2018
Курьёзы
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Винник показал, что делать с кокосами / Фото instagram.com/olegg.vynnyk

Всем хорошего дня!

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По словам Винника, большинство людей считают, что внутри кокоса - кокосовое молоко. Но на самом деле там находится так называемая кокосовая вода. Винник отколол кусок от кокоса, показал содержимое плода и сделал глоток кокосовой воды.

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Как сообщал УНИАН, ранее Винник стал преподавателем в институте Поплавского.

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Теги: #Доминиканская Республика#Олег Винник