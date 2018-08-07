Олег Винник разрушил миф о кокосе (видео)

Винник продемонстрировал, что способен разбивать не только женские сердца, но и кокос.

Певец Олег Винник опубликовал видео, снятое в Доминикане. На нем он разбивает кокос и объясняет, что находится внутри.

Всем хорошего дня! A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on Aug 6, 2018 at 1:17am PDT

По словам Винника, большинство людей считают, что внутри кокоса - кокосовое молоко. Но на самом деле там находится так называемая кокосовая вода. Винник отколол кусок от кокоса, показал содержимое плода и сделал глоток кокосовой воды.

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Как сообщал УНИАН, ранее Винник стал преподавателем в институте Поплавского.