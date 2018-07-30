Обнимашки с коалой: снимки известной певицы с животным взорвали сеть (фото)

За сутки набрало почти 900 тысяч лайков от пользователей Instagram. Поклонники Кэти Перри, судя по восторженным комментариям под фото, в восторге. Малыш-коала их просто очаровал!

Певица Кэти Перри сейчас находится в Австралии в рамках своего мирового тура #WitnessTheTour.

Помимо музыки и запланированных концертов, Кэти уделяет внимание и изучению природы континента: певица посетила известный заповедник Cleland Wildlife Park.

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Здешний парк дикой природы известен своими обитателями, среди которых и типичные коалы. Кэти не удержалась от совместного фото с этим милым созданием: в фирменном свитшоте парка она сделала памятный снимок с пушистым зверьком. В подписи к фото, певица упомянула, что Мюррей (имя коалы) «пахнет как спа».

По словам Кэти, это все из-за эвкалипта: коалы питаются листьями этого дерева ежедневно. Фото буквально за сутки набрало почти 900 тысяч лайков от пользователей Instagram. Поклонники Перри, судя по восторженным комментариям под фото, в восторге. Малыш-коала их просто очаровал!