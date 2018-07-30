Личный танк Шварценнегера переехал лимузин (видео)

"Терминатор" во всей красе показал свой танк, на котором иногда катает школьников.

Суперзвезда кино и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокатил ведущего CNBC Джея Лено на своем танке. На пути танка стоял лимузин, но объезжать его не стали.

Видео опубликовано на канале CNBC на YouTube. Танк полностью переехал автомобиль.

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Шварценеггер рассказал, что танк M47 американского производства весит около 50 т, его длина - 8 м, высота - 3,3 м. По его словам, М47 был построен специально для корейской войны, а потом его отдали австрийской армии. Шварценеггер рассказал, что он ездил на таком танке еще в Австрии, когда учился управлять в специальной школе этими боевыми машинами. Сейчас танк принадлежит ему, и он приводит иногда сюда школьников, и они могут бесплатно покататься с ним на танке.

Как сообщал УНИАН, ранее Шварценеггер перенес операцию и после наркоза пошутил, обыграв знаменитую фразу Терминатора.