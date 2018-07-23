Готовка и сериалы: Мэй рассказала, чем любит заниматься после «самой напряженной работы в мире»

22:38, 23 июля 2018
Курьёзы
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Тереза Мэй / REUTERS

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Об этом сообщает Sky News. Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.

«Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть», — пояснила Мэй.

Она добавила, что помимо изучения книг по готовке она любит смотреть американский сериал «Морская полиция».

Также отмечается, что Мэй назвала свою работу «самой стрессовой в мире».

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Теги: #Тереза Мэй