Готовка и сериалы: Мэй рассказала, чем любит заниматься после «самой напряженной работы в мире»
22:38, 23 июля 2018Курьёзы
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Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное время от «самой напряженной работы в мире».
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Об этом сообщает Sky News. Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.
«Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть», — пояснила Мэй.
Она добавила, что помимо изучения книг по готовке она любит смотреть американский сериал «Морская полиция».
Также отмечается, что Мэй назвала свою работу «самой стрессовой в мире».
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