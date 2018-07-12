Джонни Депп заменил еще одну букву в тату в честь Эмбер Херд

Исправив когда-то тату, сделанное в честь Вайноны Райдер, актер не вынес урок, и теперь исправляет тату, сделанное в честь Эмбер Херд.

55-летний голливудский актер Джонни Депп решил еще раз сменить татуировку на руке с прозвищем экс-жены Эмбер Херд. Еще во время отношений с ней он набил слово "SLIM", которое переводится, как "худышка".

Как передает ТСН, во время бракоразводного процесса Джонни решил изменить надпись "SLIM" на "SCUM", что в переводе означает "мерзость". Но на этом скандальный актер не остановился.

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Перебив всего лишь одну букву, актер изменил слово "мерзость" на "обман" - SCAM. Причем букву "А" он сделал в виде символа анархии. Фото с новым тату выложил на своей странице Instagram коллега Деппа по группе Hollywood Vampires Томми Хенриксен.

Следует отметить, что у Деппа также есть татуировка "Wino Forever" ("вино навсегда"), которое сначала была "Winona Forever" в честь Вайноны Райдер.

Эмбер и Депп поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016 года 32-летняя актриса подала на развод, обвинив мужа в физическом насилии и словесных оскорблениях. Скандальный развод завершился только в январе 2017 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Херд, в прошлом которой роман еще с Илоном Маском, рассказала о своих отношениях с девушкой.