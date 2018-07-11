Страстная парочка занялась сексом в студии киевского радио (видео 18+)
09:44, 11 июля 2018Курьёзы
628 0
По словам продюсера радиостанции, у участника секс-вечеринки уже был разговор с генеральным директором.
У участника секс-вечеринки был разговор с генеральным директором / фото facebook.com/slavademin
В Сети опубликовали видео, на котором в студии киевской радиостанции "Максимум" парочка страстно занимается сексом.
Читайте такжеВо Львове устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета (фото)
О пикантной ситуации на радиостанции на своей странице в Facebook рассказал продюсер радиостанции Вячеслав Демин. По его информации, один из работников "Максимума" решил устроить свидание прямо в студии.
"Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии "Радио Максимум" свидание. Узнали мы об этом из "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию", − написал Демин.
Внимание! Видео 18+
Как сообщал УНИАН, во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter