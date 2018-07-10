В Австралии поймали 600-килограммового крокодила величиной с автомобиль

Охота на зубастого великана продолжалась десять лет.

Рейнджеры Северных территорий в Австралии наконец схватили крокодила-монстра из реки Кэтрин. Его длина достигает 4,71 метра, а вес – 600 килограммов, что делает его размеры достаточно близкими к габаритам среднестатистического семейного автомобиля. Об этом пишет австралийское издание Daily Telegraph.

Охота на крокодила началась после сплетен об «огромном черном хвосте», который люди заметили возле местного речного причала.

«В среднем нам приходится иметь дело с крокодилами длиной 4,2 метра, но настолько большие – редкость», - сказал рейнджер Крис Хейдон.

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По его словам, крокодилу-великану более 60 лет. Чтобы схватить его, рейнджеры попали в него транквилизатором, который усыпил рептилию. Животное отправят на ферму крокодилов в регионе Кэтрин.

Издание отмечает, что охота на огромных крокодилов – не редкость для Северной Австралии. С начала года в здешних реках выловили по меньшей мере семь крокодилов, двое из которых были более 3,9 метра длиной. В заливе города Дарвин рейнджеры также поймали 4,7-метрового хищника. Рекордсменом же остается крокодил, которого поймали в 1974 году в реке Мэри. Его длина достигала 6,4 метров.