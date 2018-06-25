В США выбрали самую уродливую собаку в мире (фото)
11:54, 25 июня 2018Курьёзы
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По данным телеканала, за звание самой уродливой собаки в мире поборолись 14 претендентов.
Победителем конкурса стала самка английского бульдога по кличке Жа Жа / news.sky.com
В Калифорнии прошел 30-й Всемирный конкурс собак под названием «Самая уродливая собака в мире». Об этом сообщает Sky News.
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По данным телеканала, за звание самой уродливой собаки в мире поборолись 14 претендентов.
Как отмечается, победителем стал девятилетний английский бульдог Жа Жа. Его хозяйка получила денежный приз в размере $1,5 тыс.
При этом отличительной особенностью Жа-Жа является особо длинный язык.
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