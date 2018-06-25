В США выбрали самую уродливую собаку в мире (фото)

По данным телеканала, за звание самой уродливой собаки в мире поборолись 14 претендентов.

В Калифорнии прошел 30-й Всемирный конкурс собак под названием «Самая уродливая собака в мире». Об этом сообщает Sky News. Читайте такжеГламурная собачья жизнь: журналисты рассказали о быте четвероногих любимцев знаменитостей (видео) По данным телеканала, за звание самой уродливой собаки в мире поборолись 14 претендентов. Как отмечается, победителем стал девятилетний английский бульдог Жа Жа. Его хозяйка получила денежный приз в размере $1,5 тыс. При этом отличительной особенностью Жа-Жа является особо длинный язык.

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