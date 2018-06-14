Рианна из-за эффектного платья чуть не оголила грудь на вечеринке (фотогалерея)

Красота требует жертв: Рианна продемонстрировала всему миру красивую грудь, но пришлось внимательно следить, чтобы не продемонстрировать ее полностью.

Певица Рианна в эффектном платье позировала перед объективами камер на премьере фильма "Восемь подруг Оушена" и афтепати. Некоторые снимки дали повод журналистам таблоидов сфокусировать внимание на ее грудь.

Как пишет The Daily Mail, певице часто приходилось поправлять платье, чтобы обнажение плеча и груди не перешло "красную линию". Создал платье дизайнер Мэл Оттенберг.

Как отмечает ТаблоID, "Рири сама говорила, что "пользоваться своими сисечками" следует на полную, пока годы и гравитация не заставили их потерять форму.

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Как сообщал УНИАН, Леди Гага дебютировала в кино в роли, которую ранее исполнила Барбара Стрейзанд. Вышел трейлер фильма "Рождение звезды", где она сыграла вместе с Брэдли Купером, который также выступил режиссером фильма.