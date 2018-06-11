"F*ck Trump!": оскароносный Роберт де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации (видео)

"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только Fuck Trump", - сказал де Ниро.

Актёр Роберт Де Ниро использовал ненормативную лексику в отношении президента США Дональда Трампа, выступая на церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.

Актер вышел на сцену "Радио-сити-мьюзик-холла", чтобы объявить победителя в одной из номинаций, но прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, де Ниро дважды выругался на президента Америки.

"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал де Ниро.

Телеканалы "запикали" слова актера, однако подтвердили их в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, лишь 41% опрошенных американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США в целом.