Упала юбка: российская plus-size модель оконфузилась в Каннах (видео)

21:33, 18 мая 2018
Курьёзы
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Девушку обвинили в преднамернном пиаре / скриншот

Видео опубликовало издание Super.ru.

Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее длинный подол платья наступил мужчина, и юбка сползла вниз. Этот же мужчина с легкостью пристегнул юбку обратно.

Девушку тут же обвинили в преднамеренном пиаре.

Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась на телешоу. Во время популярного шоу "Ellen" с телеведущей Эллен Дедженерес Дженнифер начала танцевать и случайно засветила корректирующее белье. 

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Теги: #Канны#модель