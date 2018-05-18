Упала юбка: российская plus-size модель оконфузилась в Каннах (видео)
Российская plus-size модель Юлия Рыбакова оконфузилась на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
Видео опубликовало издание Super.ru.
Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее длинный подол платья наступил мужчина, и юбка сползла вниз. Этот же мужчина с легкостью пристегнул юбку обратно.
Девушку тут же обвинили в преднамеренном пиаре.
Русские на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля — это когда вот так 🤦🏻♀ Для модели plus-size Юлии Рыбаковой @yulia_rybakova_ проходка по красной дорожке обернулась конфузом. Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее длинный подол платья наступил какой-то неизвестный нам мужчина, и, как на зло, юбка Юлии держалась на соплях 🙄 Наряд какой российской знаменитости на Каннском кинофестивале вам понравился больше?
Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась на телешоу. Во время популярного шоу "Ellen" с телеведущей Эллен Дедженерес Дженнифер начала танцевать и случайно засветила корректирующее белье.