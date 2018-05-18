Упала юбка: российская plus-size модель оконфузилась в Каннах (видео)

Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее длинный подол платья наступил мужчина, и юбка сползла вниз.

Российская plus-size модель Юлия Рыбакова оконфузилась на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.

Видео опубликовало издание Super.ru.

Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее длинный подол платья наступил мужчина, и юбка сползла вниз. Этот же мужчина с легкостью пристегнул юбку обратно.

Девушку тут же обвинили в преднамеренном пиаре.

Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Дженнифер Лопес оконфузилась на телешоу. Во время популярного шоу "Ellen" с телеведущей Эллен Дедженерес Дженнифер начала танцевать и случайно засветила корректирующее белье.