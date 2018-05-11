"Клоуны-жиробасы": россияне поставили на уши отель в Турции, празднуя День победы

14:42, 11 мая 2018
Курьёзы
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Очевидица рассказала о хамском поведении россиян / фото ankaratatilsitesi via flickr.com

"Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками", - пишет на своей странице в Facebook Юлия Шатова.

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Кроме того, по ее словам, 9-го утром россияне вынесли свои гаджеты с колонками и на всю громкость стали крутить "День Победы".

"Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с "георгиевскими" ленточками орали: "Стоя, за великую Россию, ура-ура-ура!", - говорится в сообщении очевидицы.

Также она рассказала, что ее соотечественники параллельно не прекращали "войну" с персоналом. "Такого отвратительного хамства лет 5 назад невозможно было даже представить", - добавила Шатова. 

Ранее российских туристов при выезде из отеля Aventura Park в Турции остановили его сотрудники. Так, граждане РФ пытались вывезти даже туалетную бумагу.

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Теги: #Турция#россияне#9 мая#День Победы