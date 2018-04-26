Безумное видео Энтони Хопкинса за 4 дня собрало более 10 миллионов просмотров
Американский и британский актер Энтони Хопкинс взорвал сеть сумасшедшим видеороликом, который опубликовал на своей странице в Facebook.
На видео 80-летний актер с безумным взглядом под странную музыку хаотично машет головой в разные стороны, в частности в сторону камеры.
"Вот что происходит, когда ты постоянно работаешь и не развлекаешься", - подписал видео актер.
Всего за 4 дня видеоролик собрал 3,3 миллиона просмотров на Facebook и 9,3 миллиона в Twitter. Более 100 тысяч пользователей поделились забавным видео в своих соцсетях.
This is what happens when you're all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018
В комментариях пользователи советовали использовать такой "образ" в каком-нибудь новом фильме. Кто-то вспомнил про известного персонажа Хопкинса из фильма "Молчание ягнят" Ганнибала Лектора, который проявлял черты психопата.
"Ганнибал Лектор вернулся, детка", - написал один из пользователей Facebook в комментариях.
Как сообщал УНИАН, поклонники увидели, как Том Харди перевоплощается в монстра в трейлере фильма "Веном".