Безумное видео Энтони Хопкинса за 4 дня собрало более 10 миллионов просмотров

На видео 80-летний актер с безумным взглядом под странную музыку хаотично машет головой в разные стороны.

Американский и британский актер Энтони Хопкинс взорвал сеть сумасшедшим видеороликом, который опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео 80-летний актер с безумным взглядом под странную музыку хаотично машет головой в разные стороны, в частности в сторону камеры.

"Вот что происходит, когда ты постоянно работаешь и не развлекаешься", - подписал видео актер.

Всего за 4 дня видеоролик собрал 3,3 миллиона просмотров на Facebook и 9,3 миллиона в Twitter. Более 100 тысяч пользователей поделились забавным видео в своих соцсетях.

This is what happens when you're all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018

В комментариях пользователи советовали использовать такой "образ" в каком-нибудь новом фильме. Кто-то вспомнил про известного персонажа Хопкинса из фильма "Молчание ягнят" Ганнибала Лектора, который проявлял черты психопата.

"Ганнибал Лектор вернулся, детка", - написал один из пользователей Facebook в комментариях.

Как сообщал УНИАН, поклонники увидели, как Том Харди перевоплощается в монстра в трейлере фильма "Веном".