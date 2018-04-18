Лопнули штаны: Кэти Перри засветила пикантную часть тела в прямом эфире (видео)

На шоу American Idol во время обсуждения выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающим коллегам она пояснила, что разорвала штаны.

Во время последнего выпуска шоу American Idol с эпатажной певицей Кэти Перри произошел конфуз. У знаменитости лопнули штаны.

Видео курьеза было опубликовано на YouTube-канале Entertainment Tonight.

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Кэти Перри заседала в жюри шоу. Во время обсуждения выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающим коллегам она пояснила, что разорвала штаны.

Саму звезду произошедшее не смутило. Перри встала и повернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся "пятую точку". Ее соведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть наготу певицы, но не успел. Пока работники сцены исправляли поврежденный костюм, режиссеры были вынуждены прикрывать звездные ягодицы логотипом программы.

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