На совиное семейство обрушилась слава после переселения на подоконник Калифорнийского университета (фото)

22:15, 13 апреля 2018
Курьёзы
335
Твит за сутки набрал десятки тысяч сердечек и ретвитов / Twitter

Читайте такжеВ Британии сова едва не сорвала свадебную церемонию (видео)

Фотографию нескольких больших и маленьких сов, которые через стекло изучают какой-то офис, опубликовал в твиттере сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Ленс, пишет Medialeaks.

Твит за сутки набрал десятки тысяч сердечек и ретвитов. И причина понятна: это же совушки.

Скорее всего, на снимке — семья пятнистых неясытей, хищных птиц из семейства совиных, которые очень распространены на Западном побережье США, в том числе в Калифорнии (но это не точно). Видно взрослую маму и двух сильно подросших птенцов.

Такое впечатление, что настоящие университетские исследователи сидят не внутри кабинета, а снаружи, и ведут наблюдение за двуногими беспёрыми существами, которые живут своей забавной и странной жизнью. Исследователи внимательны и бесстрастны, как и положено настоящим учёным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Калифорния#совы