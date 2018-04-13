На совиное семейство обрушилась слава после переселения на подоконник Калифорнийского университета (фото)

Фотографию нескольких больших и маленьких сов, которые через стекло изучают какой-то офис, опубликовал в твиттере сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Ленс.

Совиное семейство обзавелось потомством прямо за окном одного из кабинетов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Теперь родители и птенцы наблюдают за сотрудниками через стекло. Похоже на людей в зоопарке, только в офисных клетках — клерки, а не волки.

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Фотографию нескольких больших и маленьких сов, которые через стекло изучают какой-то офис, опубликовал в твиттере сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Ленс, пишет Medialeaks.

Твит за сутки набрал десятки тысяч сердечек и ретвитов. И причина понятна: это же совушки.

Owls were born on my colleague’s windowsill a few weeks ago and I. Just. Can’t. Even. pic.twitter.com/W6ZjP5TCZ6 — Michael Lens (@mc_lens) April 11, 2018

Скорее всего, на снимке — семья пятнистых неясытей, хищных птиц из семейства совиных, которые очень распространены на Западном побережье США, в том числе в Калифорнии (но это не точно). Видно взрослую маму и двух сильно подросших птенцов.

Такое впечатление, что настоящие университетские исследователи сидят не внутри кабинета, а снаружи, и ведут наблюдение за двуногими беспёрыми существами, которые живут своей забавной и странной жизнью. Исследователи внимательны и бесстрастны, как и положено настоящим учёным.