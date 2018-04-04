Талант не оценили: в России священник спел "Мурку" на церковном застолье (видео)

Действие происходит в трапезной московского Храма иконы Божьей матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово. В сети показали видео выступления священника с песней "Мурка"

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в интервью радиостанции заявил, что песню “Мурка” на видео, опубликованном российским журналистом Александром Невзоровым, поет личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.

Читайте такжеВ Словакии в церкви сняли порнофильм прямо во время чтения проповеди (видео)

"По одежде видно, что это теплое время года, не репортаж, конечно, с места событий. Но поражает именно то, что это считается само собой разумеющимся. Видно, что и батюшки, и монахини присутствующие не в восторге от происходящего, но никто из них не смеет возразить, раз это любимец епископа. Раз в его присутствии, значит, все можно", - сказал Кураев радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что действие происходит в трапезной московского Храма иконы Божьей матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.

Видео с Цирковым Невзоров опубликовал в Twitter 2 апреля.

Ролик журналиста за несколько часов набрал около 1,3 тысячи ретвитов. Пользователи соцсетей не оценили талант попа. «Интересно, это произведение появилось в его репертуаре до пострига или после», - возмутился зритель. «Я надеюсь, что это хотя бы не поминки», - заявил другой пользователь. Кроме того, некоторые в шутку предложили священнику спеть «Владимирский централ».