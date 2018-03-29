В Британии дети в диковинных шляпах и париках проводили в последний путь легендарного комика (фото)
05:29, 29 марта 2018Курьёзы
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Легендарный комик в Британии Кен Додд скончался на 91 году жизни.
В Британии попрощались с телезвездой Кеном Доддом. Легендарного комика не стало в возрасте 90 лет спустя два дня после свадьбы.
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Среди приглашенных гостей были дети из местной драматической школы Ливерпуля. Одетые в диковинные шляпы и оранжевые парики, они следовали за гробом комика.
Шестнадцать детей из начальной школы были приглашены вдовой Додда Энн Джонс, которая вышла замуж за него в начале марта после 40-летнего ухаживания.
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