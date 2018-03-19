Хотела переплюнуть Кардашьян: британка накачала себе огромные ягодицы и теперь с трудом ходит (видео)

Это уже далеко не первая пластическая операция Стар, но раньше девушка почти всегда оставалась довольна результатом.

В Великобритании модель и интернет-звезда Мария Стар Делгайдис, стремясь достичь параметров светской львицы Ким Кардашьян, увеличила ягодицы настолько, что не может сидеть.

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Это уже далеко не первая пластическая операция Стар, но раньше девушка почти всегда оставалась довольна результатом, пишет The Sun. Однако последняя операция, которая почти помогла Марии переплюнуть Кардашьян, привела к тому, что Стар теперь испытывает жуткий дискомфорт, передает "Главред".

Как оказалось, женщина выбрала для ягодиц слишком большие импланты. В результате девушка теперь испытывает трудности при ходьбе. Более того – она совсем не может сидеть.

Во время съемок одного из британских ток-шоу Стар призналась, что в ближайшее время хочет избавиться от имплантов, чтобы вернуть себе прежние формы.