Для тех, кто устает от шоппинга: в одном из торговых центров Дубая можно прилечь поспать за $10 в час

Один их крупнейших дубайских моллов запускает платные спальные капсулы для посетителей.

У гостей Dubai Mall скоро появится возможность вздремнуть в перерыве между посещением магазинов.

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В торговом центре запускаются спальные капсулы, которые можно будет арендовать за 40 дирхамов в час ($10,9). Еще 10 дирхамов ($2,7) придется заплатить за подушку. Трехчасовой сон обойдется в 95 дирхамов ($25,8), передает m.gulfnews.com.

Капсулы оснащены адаптерами и USB-портами для зарядки устройств.

Однако пока неизвестно, где именно будут расположены капсулы.