Для тех, кто устает от шоппинга: в одном из торговых центров Дубая можно прилечь поспать за $10 в час
09:40, 09 марта 2018Курьёзы
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Один их крупнейших дубайских моллов запускает платные спальные капсулы для посетителей.
Дополнительно придется еще покупать подушку \ m.gulfnews.com
У гостей Dubai Mall скоро появится возможность вздремнуть в перерыве между посещением магазинов.
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В торговом центре запускаются спальные капсулы, которые можно будет арендовать за 40 дирхамов в час ($10,9). Еще 10 дирхамов ($2,7) придется заплатить за подушку. Трехчасовой сон обойдется в 95 дирхамов ($25,8), передает m.gulfnews.com.
Капсулы оснащены адаптерами и USB-портами для зарядки устройств.
Однако пока неизвестно, где именно будут расположены капсулы.
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