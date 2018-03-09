Для тех, кто устает от шоппинга: в одном из торговых центров Дубая можно прилечь поспать за $10 в час

09:40, 09 марта 2018
Курьёзы
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m.gulfnews.com

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В торговом центре запускаются спальные капсулы, которые можно будет арендовать за 40 дирхамов в час ($10,9). Еще 10 дирхамов ($2,7) придется заплатить за подушку. Трехчасовой сон обойдется в 95 дирхамов ($25,8), передает m.gulfnews.com.

Капсулы оснащены адаптерами и USB-портами для зарядки устройств.

Однако пока неизвестно, где именно будут расположены капсулы.

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