"Порода - низкорослая ватнозависимая": в сети высмеяли фото Путина с женщинами

В сети шутят, что скоро все, кто выше Путина по росту, будут считаться врагами народа.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото российского президента Владимира Путина. На них он почти везде изображен выше стоящих рядом с ним женщин.

Читайте также"Кхе-кхе": в сети показали фото больного ПутинаНесколько таких фото опубликованы в Twitter "Главный либерал". "В России специально для Путина выведена порода коротконогих и низкорослых женщин", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что снимки вызвали бурное обсуждение в сети: "Порода - низкорослая путинская, ватнозависимая", "Скоро все, кто выше Путина по росту, будут считаться врагами народа", "И при том, что он на каблуках", "Понибабы".

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с черсчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.