Запуталась в платье: американская певица упала на красной дорожке Оскара-2018 (фоторепортаж)

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная церемония награждения премии "Оскар".

Красная дорожка премии "Оскар" не обходится без курьезов. Так случилось и на этот раз.

Американская певица Андра Дей вышла на красную дорожку в длинном платье с открытыми плечами, но внезапно запуталась в нем и упала.

Читайте такжеСМИ назвали самый удачный образ премии Оскар-2018 (фото)Эта ситуация показала, насколько Дей сообразительна: она не растерялась и начала уверенно позировать папарацци полулежа. Более того, певица улыбалась.

Как сообщал УНИАН, Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".