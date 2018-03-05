Перешагивала через сиденья: Дженнифер Лоуренс снова отличилась странным поведением на "Оскаре" (фото)

09:00, 05 марта 2018
Курьёзы
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Дженнифер Лоуренс / REUTERS

27-летняя звезда решила не тратить много времени на то, чтобы добраться до своего кресла и попросту перешагивала через ряды сидений в длинном платье и с бокалом вина в руках, пишет Fox News.

Кроме того, на красной дорожке актриса изобразила нечто похожее на лезгинку.

Как сообщал УНИАН, В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, кинопремия года – "Оскар". Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.

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Теги: #актриса Дженнифер Лоуренс#Оскар-2018#премия Оскар
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