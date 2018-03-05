Перешагивала через сиденья: Дженнифер Лоуренс снова отличилась странным поведением на "Оскаре" (фото)

Дженнифер Лоуренс смело перешагивала через сиденья в длинном платье и танцевала лезгинку.

Юбилейная церемония вручения премии «Оскар» запомнится нам не только благодаря ярким нарядам, и замечательным победителям, но и благодаря смешным и веселым моментам. Известная своими забавными выходками актриса Дженнифер Лоуренс в который раз привлекла к себе внимание гостей кинопремии необычным поведением.

27-летняя звезда решила не тратить много времени на то, чтобы добраться до своего кресла и попросту перешагивала через ряды сидений в длинном платье и с бокалом вина в руках, пишет Fox News.

Кроме того, на красной дорожке актриса изобразила нечто похожее на лезгинку.

Как сообщал УНИАН, В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, кинопремия года – "Оскар". Лучшим актером года стал Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.