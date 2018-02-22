«Я вас слышу»: в сети показали шпаргалку Трампа для беседы со школьниками (фото)

09:10, 22 февраля 2018
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп на встрече с учениками из школы во Флориде, где произошло массовое убийство, записал свои вопросы на листочек. Он попал на снимки журналистов.

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Агентство Associated Press опубликовало фотографию в твиттере. На ней Трамп держит листокк с надписью «Белый дом» и четырьмя вопросами. Пятой строчкой значится фраза «Я вас слышу».

NY Post также обратило внимание, что на манжете рубашки Трампа вышито число «45», которое, по-видимому, обозначает, что он — 45-й президент США.

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Теги: #Трамп#стрельба во Флориде