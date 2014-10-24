В России появилась детская книга о победе "отважного рубля" над "хитрым долларом"
Российский аудитор Евгений Сивков выпустил книгу из серии «Детская литература» под названием «Как отважный рубль хитрого доллара победил».
Если верить аннотации, опубликованной на сайте интернет-магазина «Лабиринт», то книга «рассказывает детям, не только откуда появился рубль и доллар, но как они воевали и что из этого получилось».
"Сказка основана на исторических фактах и будет хорошим подспорьем в объяснении экономической ситуации в стране", - цитирует аннотацию сайт znak.com.
"Кроме того, автор не забывает, что воспитание в детях чувства ответственности, патриотизма - важная задача", - говорится в описании.
Читайте такжеЕвро в России достиг 53 рублей, установив новый рекордЕвгений Сивков – аудитор и гендиректор АК «ФБКА» является автором многочисленных книг и пособий по учету и налогообложению. Из художественных книг Сивкова наиболее известны «Аудитор», «Консультант», «Советник».
Ранее Сивков написал детскую книгу "Храбрая копейка".
"Оказывается, рядом с нашим миром, страной людей, существует ещё одна страна. Её обитатели живут в кошельках пап и мам, в автоматах для кофе, в кассах магазинов, в сумках кондукторов и даже в ваших копилках. В стране мелочей живут деньги. Точнее, денежки, круглые металлические монетки", - гласит аннотация к ней.
Напомним, сегодня впервые в истории курс рубля к доллару превысил отметку 42.