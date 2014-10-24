В России появилась детская книга о победе "отважного рубля" над "хитрым долларом"

Если верить аннотации, опубликованной на сайте интернет-магазина «Лабиринт», то книга «рассказывает детям, не только откуда появился рубль и доллар, но как они воевали и что из этого получилось».

"Сказка основана на исторических фактах и будет хорошим подспорьем в объяснении экономической ситуации в стране", - цитирует аннотацию сайт znak.com.

"Кроме того, автор не забывает, что воспитание в детях чувства ответственности, патриотизма - важная задача", - говорится в описании.

Читайте такжеЕвро в России достиг 53 рублей, установив новый рекордЕвгений Сивков – аудитор и гендиректор АК «ФБКА» является автором многочисленных книг и пособий по учету и налогообложению. Из художественных книг Сивкова наиболее известны «Аудитор», «Консультант», «Советник».

Ранее Сивков написал детскую книгу "Храбрая копейка".

"Оказывается, рядом с нашим миром, страной людей, существует ещё одна страна. Её обитатели живут в кошельках пап и мам, в автоматах для кофе, в кассах магазинов, в сумках кондукторов и даже в ваших копилках. В стране мелочей живут деньги. Точнее, денежки, круглые металлические монетки", - гласит аннотация к ней.

Напомним, сегодня впервые в истории курс рубля к доллару превысил отметку 42.