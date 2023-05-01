В театре рассказали, что хоть организаторы мероприятия выражали солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем в постановке художественного руководителя Александринского театра.

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко отменяет участие в Х Театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения в программу россиян.

"Театр Франко сообщает, что отменяет свое участие в Х Театральной Олимпиаде в Будапеште. Более четырех месяцев назад мы дали согласие на участие в театральной Олимпиаде спектаклей "Карьера Артуро Уи" и "Калигула" только после того, как получили заверения от организаторов об отсутствии в программе представителей страны-агрессора России", - сказано на Facebook-странице театра.

Отмечается, что в письме к организаторам от 19 января театр еще раз сообщил о своей непоколебимой позиции и подчеркнул, что призывы к поиску "диалога без политики" и восстановлению "разрушенных мостов" с российскими деятелями искусств абсолютно неприемлемы.

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"Но, несмотря на высказанные в ответ полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем "REX" в постановке художественного руководителя Александринского театра (расположен в Санкт-Петербурге – УНИАН) Валерия Фокина", - отметили в театре.

Кроме того, в рамках Олимпиады состоялся показ его кинофильма "Петрополис" с Антоном Шагиным в главной роли – российским актером, который "активно поддерживает войну против Украины".

"Наш театр искренне стремился присоединиться к большому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным "соседством" в программе Театральной олимпиады", - подчеркнули в театре Франко.

"Мы придерживаемся непоколебимой позиции относительно невозможности участия в международных мероприятиях, на которые приглашаются представители страны-террориста и лица, оправдывающие агрессию России", - отметили в заведении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Министерство культуры и информационной политики обнародовало полный список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Всего в перечень вошли 211 человек: актеры театра и кино, телеведущие, певцы и другие деятели культуры, которые поддерживают кровавый режим Владимира Путина и войну против Украины.

Список начали формировать еще в 2017 году. Дополняли его, в том числе, опираясь на данные, которые предоставлял Совет национальной безопасности и обороны.

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