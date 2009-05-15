Хизбы ответили СБУ

12 мая Служба безопасности Украины заявила о предотвращении создания в Украине ячейки организации «Хизб ут-Тахрир».

Начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что это первая попытка иностранцев создать в Украине ячейку этой организации. В частности, в результате оперативных действий были получены документальные материалы о том, что «Хизб ут-Тахрир» пыталась создать террористическую структуру с четкой иерархией и распределением функций среди ее членов.

«Хизб ут-Тахрир» в Украине в ответ распространило заявление.

Первое:

• Исламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир» ведет свою идеологическую и политическую деятельность с 1953 года и ни разу не использовала насильственные действия для достижения своей цели, о чем неоднократно заявляла во всем мире, в том числе и в Украине.

• «Хизб ут-Тахрир» является политической партией, идеологией которой является Ислам, а деятельностью – политика. Исламская политическая партия Хизб ут-Тахрир глобально представлена во многих странах мира.

• Целью Хизб ут-Тахрир является возрождение исламского образа жизни, путем установления исламского государства Халифат, которое будет претворять законы Ислама и распространять исламский призыв по всему миру для всего человечества.

• Методом для достижения своей цели Хизб ут-Тахрир определил идеологическую и политическую борьбу, следуя методу Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в установлении государства, не приемлющую каких либо насильственных действий, что является общеизвестным фактом.

• Деятельность исламской политической партии Хизб ут-Тахрир по установлению государства, сосредоточенна в определенных ею некоторых мусульманских странах. В остальных же мусульманских, а также немусульманских странах, ведется исключительно идеологическая и идейно-просветительская деятельность.

• «Хизб ут Тахрир» предлагает Ислам, как идеологию – альтернативную капитализму. Для достижения своей цели исламская партия вступает в идеологические прения с политиками, мыслителями и другими слоями общества для того, чтобы истина исламской идеологии стала очевидной для человечества.

Второе:

Хизб ут Тахрир в Украине заявляет, что «разоблачение попытки иностранцев создать «впервые» на территории Украины ячейки «террористической» организации «Хизб ут-Тахрир», в принципе не могло быть и не соответствует действительности, так как партия Хизб ут-Тахрир не является террористической и осуществляет свою деятельность в Украине уже более 10 лет. За последнее время никто из членов Хизб ут Тахрир со стороны СБУ, как заявила пресс-секретарь, официальных предупреждений не получал и из Украины депортирован не был.

Деятельность исламской партии Хизб ут-Тахрир в Украине является публичной, а не «глубоко законспирированной». О ее деятельности не раз заявляли официальные лица Украины. Например:

«…Сегодня, по данным крымских правоохранителей, численность членов Хизб-ут-Тахрир и сочувствующих ее идеям составляет 7—10 тыс. человек…

В Комитете по делам религий число членов Хизб ут-Тахрир в Крыму оценивают скромнее — 5—6 тыс. человек. Вместе с тем там признают, что численность сторонников этой партии на полуострове растет, чуть ли не в геометрической прогрессии. "С каждым годом все больше регионов охватывается", — сказал "Событиям" заместитель председателя комитета Айдер Булатов…».

(Еженедельник «События» №11 (113) от 21.03.2008 года).

Что касается «избитого» утверждения о запрете Хизб ут Тахрир в 29 странах, то здесь необходимо отметить, что партия официально запрещена лишь в нескольких странах с авторитарными режимами правления, где преследуются любые организации, оппозиционные к правящей верхушке. Но в большинстве мусульманских стран, а так же в Европе и США, Хизб ут-Тахрир не определена как террористическая организация и не запрещена. Более того, в ряде мусульманских стран партия Хизб ут Тахрир официально зарегистрирована, и имеет своих официальных представителей. Деятельность партии осуществляется по всему миру. Проводятся конференции на международном уровне.

Примером этому служат:

• Всемирная конференция «Халифат», проведенная на олимпийском стадионе в Джакарте (Индонезия), в 2007 году, на которой присутствовало более восьмидесяти тысяч человек.

• Всемирная конференция в Хартуме (Судан) состоявшаяся 3 января 2009 года, на тему «На пути к спокойному безопасному миру под сенью экономической системы Ислама».

• Две пресс-конференции Хизб ут-Тахрир в Лондоне и в Бейруте, проведенные 3 апреля 2009 года, на следующий день после саммита G20 в Лондоне, на которых была презентована новая книга «На пути к спокойному безопасному миру под сенью экономической системы Ислама». И множество других общественных акций и мероприятий, проводимых партией Хизб ут-Тахрир по всему миру.

Официальные представители дают интервью, участвуют в дебатах на таких известных мировых телеканалах как BBC, CNN, 4Channel, Al-Jazeera, Islamic Channel, Press TV.

Этого достаточно чтобы понять абсурдность заявления пресс-секретаря Службы безопасности Украины, из содержания, которого напрашиваются следующие выводы: либо СБУ превратилось в контору, обслуживающую корпоративные интересы, либо Украина на пути к тоталитаризму. Готова ли Украина встать в один ряд с Узбекистаном, в котором по сегодняшний день применяются самые деспотичные методы в борьбе с инакомыслием, осуществляемые руками андижанского палача - президента И.Каримова, которые не остановили деятельность Хизб ут Тахрир, а каримовский режим сделали изгоем в глазах мирового сообщества?

Можно только предполагать, для чего СБУ делает противоречащее очевидным фактам заявление, полностью построенное на вымышленном событии, не имевшем место в реальности. Но с абсолютной уверенностью можно утверждать – подобные безответственные заявления со стороны государственных чиновников вряд ли способствуют укреплению безопасности страны, а скорее наоборот, создают нестабильность, порождают чувство опасности в обществе и позволяют третьим силам использовать эти факторы в своих грязных политических играх».