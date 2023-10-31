Реставрация куполов продлится 5 лет.

Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов собора. Общая стоимость работ составляет 79 млн 203 тысячи грн, следует из данных системы "Прозорро".

Источниками финансирования работ являются государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд. Реставрация куполов продлится до 2028 года.

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Вместе с тем, такая трата денег не нашла поддержки среди украинцев. Так, по поводу неуместности финансирования таких работ во время войны в Госаудитслужбу обратился Союз ветеранов войны.

"Армии не хватает оружия и оснащения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование Сил обороны Украины! Эта закупка неуместна, неэффективная, несвоевременная, необоснованное использование бюджетных средств", - говорится в обращении союза.

Тендерные скандалы

С начала лета в Украине не утихали скандалы относительно того, как и в каком количестве местные органы власти тратят бюджетные средства во время войны, например, государство уже закупало овощерезки по 130 тысяч гривен за штуку.

Это вызвало возмущение украинцев, и правительство предложило перенаправить налоги с доходов военнослужащих на нужды армии.

20 сентября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении, но он еще не принят в целом.

Тендерные скандалы не утихают. Так, с 22 по 27 октября в системе "Прозорро" было обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн. четверть от всех закупок - 3,7 миллиарда гривен - пришлось на ремонты дорог и мостов.

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