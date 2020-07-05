Топинамбур - польза и вред топинамбура, кому противопоказан

На первый взгляд плод кажется невзрачным. Понять его богатый вкус удается не всем. Но, попробовав его в пищу несколько раз, редкий человек впоследствии забудет об этом чудном ингредиенте.

Топинамбур, или земляная груша - корнеплод, известен едва ли не каждому человеку, интересующемуся вкусной и полезной для здоровья пищей.

Топинамбур выращивание:

Из-за неприхотливого «характера» топинамбур выращивают даже в самых малопригодных почвах, на плохо освещённых территориях. Сырость, недостаток света, малая насыщенность почв не помеха для земляной груши. Но главное достоинство этого растения заключается не в простоте выращивания, а в пользе, которую он приносит человеческому организму.

Свойства топинамбура

Оказывает положительное влияние на пищеварение;

восстанавливает и улучшает работу желёз внутренней секреции;

способствует коррекции веса при проблемах ожирения и неконтролируемом наборе массы тела;

повышает сопротивляемость иммунной системы;

стабилизирует систему кроветворения, налаживает кровообращение;

улучшает состояние тканей, укрепляет стенки сосудов;

укрепляет суставы.

Топинамбур польза:

За счет внушительного количества пищевых волокон земляная груша благотворно влияет на пищеварительный тракт. Правильный баланс кислот способствует снижению кислотности желудочной секреции. Этот корнеплод оказывает положительное влияние на поджелудочную железу, стабилизируя ее работу и смягчая общие нагрузки на этот орган, а также на печень.

Польза земляной груши при сахарном диабете (2 типа) обуславливается лёгким сахароснижающим эффектом, который обеспечивается замедлением всасывания углеводов в кровь. Этому способствует насыщенность плода клетчаткой и пищевыми волокнами. Наличие природного инулина способствует насыщению клеток человеческого организма энергией, предупреждая при этом излишнюю перегруженность глюкозой. Всем известно, что при сахарном диабете страдают сосуды. Одно из доказанных свойств топинамбура - укрепление сосудистых стенок.

За счет высокого содержания кремния этот корнеплод полезен для суставов и мягких тканей организма. Употребляя в пищу земляную грушу можно восстановить и защитить здоровье суставов, мышечной ткани и повысить эластичность кожного покрова.

Содержание витамина С, а также полезных кислот делает топинамбур естественным иммуномодулятором. Употребляя корнеплод в сезон простуд, можно рассчитывать на лёгкое течение вирусных инфекций, а то и вовсе забыть об ОРЗ и гриппе. Если включить блюда из земляной груши в свой постоянный рацион, удастся развить в организме естественные защитные свойства, что поможет быть организму крепче в отношении любых инфекционных болезней.

В корнеплоде содержится достаточно фолиевой кислоты и витамина Е. Эти вещества благотворно влияют на женскую репродуктивную систему. Желая зачать, выносить без сложностей ребёнка, стоит выделить особое место в своем рационе продуктам с высоким содержанием фолиевой кислоты и витамина Е. Топинамбур полезен для формирования благоприятного фона здоровья в женском организме.

Доказано, что микроэлементы, содержащиеся в земляной груше, благотворно влияют на мужскую мочеполовую систему. Во-первых, корнеплод полезен для восстановления и сохранения потенции. Во-вторых, считается, что этот продукт хорош в качестве профилактики развития аденомы простаты и прочих заболеваний мужской половой системы.

Земляная груша обладает выраженным антиоксидантным свойством. Значит, употребляя в пищу корнеплод, можно воспрепятствовать быстрому развитию процессов увядания клеток и прочих разрушительных преобразований. Используя топинамбур в своём меню, можно улучшить качество кожи, ногтей, волос за счёт насыщения полезными веществами, сохраняющими молодость тканей.

Топинамбур противопоказания:

Употреблять топинамбур в пищу противопоказано:

Аллергикам в случае индивидуальной непереносимости компонентов, насыщающих плод;

Гипотоникам: корнеплод обладает ярко выраженной гипотензивной способностью;

Людям, страдающим сахарным диабетом 1 типа без должной коррекции глюкозы крови при помощи препаратов инсулина употреблять топинамбур в пищу нельзя, так как в плоде содержатся сахароза и крахмал.

Имея любые хронические заболевания, требующие соблюдения специальной диеты, следует проконсультироваться со специалистом на предмет возможности включения топинамбура в рацион.

Топинамбур рецепты:

Корнеплод вкусен в сыром виде без добавления каких-то дополняющих и усиливающих вкус ингредиентов, то есть вы можете выкопать земляную грушу, очистить её от кожуры, нарезать на удобные ломтики и просто так съесть. Это вообще лучший вариант употребления корнеплода в пищу. Но это не единственный вариант.

Сок из земляной груши

Для получения вкусного и целебного сока требуется взять несколько клубней, очистить их от кожуры, натереть на терке и отжать через марлевый слой.

Салат из клубней топинамбура

Взяв 1–2 клубня среднего размера, нужно очистить их от кожуры. Затем мякоть следует натереть на среднюю тёрку или нашинковать мелким бруском. Прекрасную «компанию» свежей мякоти земляной груши составит любая ароматная зелень. Сдобрить сочетание можно каплей сока лайма или лимона.

Витаминный микс

Можно получить вкусное сочетание, если взять немного свежей моркови, 1–2 огурца, 1 клубень земляной груши. Все компоненты следует очистить, нарезать кубиками. Украсить композицию поможет свежая зелень петрушки, кинзы и укропа. Для пикантности можно дополнить композицию каплей оливкового масла.

Смузи из топинамбура

Можно приготовить целебный и очень приятный на вкус смузи из топинамбура и огурца. Оба компонента следует очистить от кожуры и нарубить кубиками. Далее требуется уложить все компоненты в блендер и размять до нужной консистенции. Пикантную ноту напитку придаст веточка мяты и капля свежего лимонного сока. Также этот корнеплод можно сочетать с мякотью дыни, ананаса для приготовления десертного освежающего смузи.

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