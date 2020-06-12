Тест на беременность: простое использование и быстрый результат

Еще несколько столетий тому назад женщины могли узнавать о своем «интересном положении» только уже на поздних сроках. Благодаря развитию медицины и современных технологий сегодня узнать о беременности можно буквально через несколько дней после задержки. Тест на беременность от «Медбиоальянс» – простой в использовании и доступный по цене способ определить беременность в домашних условиях без необходимости посещения врача.

Современная лабораторная диагностика предлагает несколько разновидностей экспресс-тестов: тест-полоски, тест-кассеты, струйные Точность результатов у всех разная, но в любом случае она колеблется в диапазоне от 95 до 99%. Такой высокий уровень точности возможен только при соблюдении рекомендаций производителя. Поэтому перед тем как делать тест на беременность, нужно внимательно изучить инструкцию и точно ей следовать.

Тест на беременность: когда покажет результат

Вне зависимости от вида тест-системы, на него наносятся специальные реагенты, которые определяют уровень хорионического гонадотропина в организме женщины. Он начинает продуцироваться через неделю после оплодотворения яйцеклетки. Если беременность будет развиваться правильно, уровень гормона будет расти до 10 недели.

Поэтому тест на беременность покажет точный результат на сроке 14-21 день от возможного момента зачатия. Раннее определение беременности очень важно и для здоровья женщины, и для развития плода. Во-первых, это позволит будущей маме вовремя встать на учет к гинекологу, а во-вторых, она сможет скорректировать образ жизни, учитывая свое новое положение.

Как правильно сделать тест на беременность?

Чтобы избежать ошибок, внимательно изучите тест на беременность и следуйте рекомендациям, указанным на упаковке. Процесс домашнего тестирования не требует наличия специальных знаний или умений. Вся информация детально описана в инструкции производителя. В общих чертах процесс выглядит так:

в процессе тестирования используется моча женщины, которая наносится на специальную зону с реагентом;

оценить результаты можно будет уже через 5-10 минут;

результат оценивается визуально по наличию цветных полосок в тестовой зоне. В интернет-магазине «Медбиоальянс» представлены качественные тесты на беременность. Компания четко соблюдает все условия хранения и контролирует сроки годности, поэтому вы можете быть уверенными в точных и показательных результатах. Купить тест на беременность можно конфиденциально – с доставкой в любой город Украины.

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