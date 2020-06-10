Справочник Rx index 2020: как выбрать лекарственное средство с доказанной эффективностью?

В мае выпущен обновленный «Rx index – Справочник эквивалентности лекарственных средств» – уникальный источник данных о терапевтической эквивалентности оригинальных и воспроизведенных лекарств. Почему информация об эквивалентности важна и должна быть общедоступна?

Более 10 тысяч препаратов, зарегистрированных в Украине, имеют в своем составе около 2 тысяч активных веществ. Это означает, что несколько, а иногда и более десятка препаратов имеют одинаковый состав. Когда врач назначает лекарство, он указывает в рецепте только действующее вещество, а выбор конкретного препарата нам часто приходится делать самостоятельно. Как посетитель аптеки выбирает один из множества ибупрофенов, парацетамолов, амброксолов или диклофенаков? Кто-то ориентируется на цену, а кто-то – на знакомое название, которое слышал в рекламе. Такой подход, однако, напоминает лотерею и может нанести непоправимый вред, так как одинаковый состав не гарантирует одинаковой эффективности и безопасности лекарств. Идентичные по составу препараты могут «работать» по-разному. В чем же дело?

Оригинальные лекарственные средства, то есть содержащие действующее вещество, которое ранее никто в клинической практике не использовал, при регистрации должны сопровождаться полным досье с данными о результатах многочисленных доклинических и клинических исследований, которые подтверждают его эффективность и безопасность. К генерическим лекарственным средствам, которые воспроизводят это действующее вещество, такие жесткие требования не выдвигаются: достаточно доказать, что они эквивалентны оригинальному препарату. И вот на этом этапе имеются важные нюансы.

Для регистрации генерического лекарственного средства в Украине достаточно доказать его фармацевтическую эквивалентность оригинальному средству, а именно то, что он содержит то же действующее вещество в том же количестве в той же лекарственной форме. Проблема в том, что это не гарантирует такого же лечебного эффекта и безопасности воспроизведенного препарата: на них влияют технология производства, качество сырья, вспомогательные вещества, которые у разных производителей могут различаться. Во взаимозаменяемости оригинального и генерического лекарственных средств можно быть уверенным только тогда, когда доказана их терапевтическая эквивалентность. Вывод о ней делают на основании специальных тестов, в частности, исследований на биоэквивалентность. Пока для препарата не доказана терапевтическая эквивалентность оригинальному средству в той же форме выпуска и дозировке, нельзя быть уверенным, что его эффективность и безопасность отвечают заявленным в инструкции, что он будет «работать» так, как от него ожидают. В Украине единственным источником информации о терапевтической эквивалентности оригинальных и генерических лекарственных средств является Cправочник Rx index и его онлайн-версия Rx.ua. Издание готовит коллектив авторов под редакцией профессора И.А.Зупанца и академика НАН Украины, профессора В.П. Черныха.

Ежегодно выходит новое издание справочника Rx index, так как информация о лекарственных средства требует постоянного обновления. Rx index 2020 – это самая актуальная информация обо всех лекарственных средствах, зарегистрированных на сегодня в Украине, о показаниях к их применению, противопоказаниях, дозировке, способе применения, а также эквивалентности. Справочник фиксирует всю информацию от Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины о регистрации/перерегистрации, а также внесении изменений в Инструкции по медицинскому применению лекарственных средств.

В развитых странах биоэквивалентность генерического препарата оригинальному непременно должна быть доказана, а информация об этом – размещена в открытых источниках. В Украине, к сожалению, ни эти тесты, ни публикация их результатов не являются обязательными, поэтому производители лекарств предоставляют данные об их эквивалентности, если считают нужным, то есть, по заявительному принципу. Лекарственные средства в издании классифицированы на основании их эквивалентности, согласно методическим рекомендациям МЗ Украины № 77.17/119.17. Такая классификация позволяет сделать выводы о клинической эффективности лекарственных средств.

В 2019 году была запущена онлайн-версия Rx index – ресурс Rx.ua, а сейчас уже можно бесплатно загрузить приложение Rx index для мобильных устройств. Онлайн-версия справочника имеет ряд важных преимуществ:

- Доступность: вся информация доступна везде, где есть доступ к интернету.

- Мобильность: сайт Rx.ua адаптирован к мобильным устройствам, поэтому им удобно пользоваться там, где возникла такая необходимость – в аптеке, в больнице, в транспорте.

- Расширенная информация: онлайн-формат позволяет предоставить пользователю больше данных о лекарственных средствах и их эквивалентности, а также дает возможность ознакомиться с дополнительными материалами, статьями, исследованиями.

- Удобство: поисковая система сайта позволяет быстро находить лекарства, как по действующему веществу, так по торговому названию.

- Актуальность: если обновление печатной версии справочника Rx index происходит раз в году, то на сайте Rx.ua данные обновляются практически ежедневно.

«Rx index – Справочник эквивалентности лекарственных средств» – это возможность выбрать лекарственное средство, которое не просто является копией оригинального препарата, а терапевтически эквивалентна ему. Доступ к информации об эквивалентности лекарственных средств – это важное условие качественного лечения, и авторы справочника прилагают максимум усилий для расширения и облегчения этого доступа. Больше информации об эквивалентности и эффективности лекарственных средств ищите на Rx.ua.

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