Почему вам выгодно установить бесчиповую прошивку на принтер

Не все пользователи хорошо знакомы с программным обеспечением такого плана. Если описать ситуацию в двух словах, то данный вид прошивки делает доступным легальное использование совместимых расходных материалов.

Не все пользователи хорошо знакомы с программным обеспечением такого плана. Если описать ситуацию в двух словах, то данный вид прошивки делает доступным легальное использование совместимых расходных материалов. Оригинальное ПО принтера, в свою очередь, направлено на одноразовые картриджи от производителя. Последние не только имеют высокую цену, но и не всегда позволяют использовать чернила до последней капли.

Учитывая, что в ПУ установлено ограничение в виде создания определенного количества отпечатков, работа принтера блокируется после определенного лимита. При этом количество предварительно рассчитанных производителем экземпляров отличается от того, который пользователь получает в действительности. С учетом этого факта пользователь испытывает неудобства:

устройство может прекратить работу в самый неподходящий момент;

остатки чернил в картридже просто придется выбросить;

ситуацию может решить только процедура обнуления или покупка нового комплекта оригинальных картриджей.

Как можно решить проблему?

Пользователи прибегают к изменению конструкции принтера, используют ПО из непроверенных источников или пытаются превратить одноразовые картриджи в многоразовые. Такой подход может привести к поломке печатающего устройства или его выходу из строя. Проверенным, безопасным и эффективным вариантом является бесчиповая прошивка принтера от надежных разработчиков. Она просто устанавливается, предусмотрена в разных версиях для различных ПУ, а также не влияет на скорость работы устройства. При этом пользователю необходимо самостоятельно контролировать объем чернил в системе, а также своевременно проводить заправку. В противном случае печать без краски может привести к появлению воздушных пробок и необходимости отправлять технику в сервисный центр.

Бесчиповые МФУ из линейки Epson Expression Home

Учитывая популярность данной серии многофункциональных устройств, у многих пользователей именно такие МФУ. Их отличие в выгодной печати, простой схеме управления и базовом наборе необходимых функций. При этом принтеры с чипами требуют замены чипов на актуальные. В данном случае при покупке МФУ 3 или 5 лет назад актуальные модели найти не так просто. Выходом из ситуации будет установка бесчипового ПО, которое дает возможность применять ПЗК и СНПЧ. Последние, в свою очередь, дают возможность в 20-30 раз экономить на себестоимости отпечатка.

Работа с устройствами из серии Epson WorkForce

К примеру, модели WF 7210/7710/7720 с чипированной СНПЧ также предусматривают и автоматическую прокачку чернил через памперс. Данная процедура подразумевает расход по 1 мл краски с каждого картриджа, что в общем объеме приводит к напрасной трате чернил. Кроме того, памперс заполняется быстрее, что также ускоряет необходимость его замены. Если говорить о бесчиповой технологии, то автоматическую прочистку она не предусматривает.

Пользователи ПУ WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210, в свою очередь, жалуются на высокую себестоимость оригинальных картриджей. Эксплуатация принтера получается настолько дорогостоящей, что гораздо выгоднее обратиться к услугам копицентров или фотостудий. В данном случае также решением проблемы станет бесчиповая прошивка для серии workforce , с которой можно беспрепятственно использовать ПЗК и СНПЧ.

Такой вид программного обеспечения значительно упрощает взаимодействие с принтером. Прошивка быстро и просто устанавливается, а также при необходимости может быть восстановлена с использованием полученного при покупке ключа.

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