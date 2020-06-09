Недорогие качественные швейные машины

Современная полнофункциональная швейная машинка – мечта каждой домашней мастерицы. Конечно, выбирая такое устройство, покупателя не в последнюю очередь интересуют цены на швейные машины, поскольку круг швейных работ по дому несоизмерим с промышленным использованием. Рассмотрев десятки предложений каталога интернет-магазина Janome, вы, безусловно, сможете подобрать наилучший вариант по доступной цене, который устроит самую требовательную хозяйку.

Разновидности

В каталоге магазина швейных машин можно найти модели трёх основных типов:

1. Любительские электромеханические – самый востребованный класс швейного оборудования ввиду низкой цены, высокой надёжности и исчерпывающего функционала позволяющий производить все виды швейных работ в домашних условиях. Самые доступные по цене модели адресованы начинающим. Для более опытных есть аппараты посложнее, умеющие работать с трикотажем, обрабатывать петли.

2. Электронные модели оборудованы электронным блоком, позволяющим более точно управлять работой устройства. Эти машинки станут отличным подспорьем индивидуальному предпринимателю или швее в цеху предприятия малого бизнеса. Такое оборудование умеет выполнять декоративный шов, работать с плотными и толстыми тканями, делать бордюры и даже несложные вышивки.

3. Компьютеризированные модели – это мощные автоматические комплексы, выполняющие свыше 500 различных операций, самостоятельно регулирующие натяжение нити. Специализированный софт позволяет выполнять сложнейшие вышивки, рисовать настоящие картины разноцветными нитями.

Бюджетные модели

Рассмотрим несколько интересных вариантов из числа недорогих многофункциональных машинок для шитья:

Janome 18E – цена 3500 грн. Японская машинка умеет выполнять 15 операций, с помощью которых мастер может делать прямые, потайные, зигзагообразные, эластичные и оверлочные швы. Janome Top 12 – цена 3640 грн. Не зря эта модель числится в Топе продаж: агрегат умеет делать всю стандартную швейную работу, а также штопать и вышивать. Рейка транспортёра легко перемещает ткань любой толщины вдоль рабочей области. Bernina Bernette Sew&Go 3 – цена 6 199 грн. Любопытная новинка, выполняющая 19 операций. Умеет обрабатывать петли, оверлочить, контролировать силу натяжения нити во время работы. В умелых руках современный швейный агрегат способен творить настоящие чудеса, являясь незаменимым помощником по дому.

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