Посетители могут оценить и изучить исторические ценности в Павловской церкви, библиотеке и в уголке переписчика книг.

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Национально-культурное богатство украинского народа формировалось с момента основания Киевской Руси и крещение могущественного государства Владимиром Святославичем. Национальный музей литературы Украины, который находится в историческом центре столицы, наполненный бесценными шедеврами литературы всех возрастов.

Помещение музея находится в Киеве на улице Хмельницкого, 11.

Представленные в музее ценности разделяются по историческим эпохам. Посетители могут оценить и изучить исторические ценности в Павловской церкви, библиотеке и уголке переписчика книг.

Уголок переписчика книг

Предлагается дополнительно ознакомиться с историческими залами украинской литературы, которые будут представлены в хронологической последовательности. Обратите свое внимание на многовековые сборники, получившие мировую славу еще при жизни известных авторов.

С принятием христианства духовная жизнь славян и русских, предков современных украинский и белорусов, начало значительно меняться. Большую популярность приобрела профессия переписчика книг, суть которой заключалась в ответственном и строгом переписывании в первую очередь летописей и религиозных книг.

Летописцы Киевской Руси

Выдающаяся работа по переписыванию осуществлялась не только переписчиками, но и авторами книг. В уголке переписчика книг устроена рабочее место мастера, который использовал специальные письменные принадлежности. С помощью металлического Стилос переписывали текст и использовали циркуль, линейку, шило. Оформление книг было целым искусством, на них выбивали узоры, символы, гербы! Павловская церковь

Павловская церковь, отреставрированная как памятник украинской культуры, которая была полностью уничтожена в результате прихода советской власти. Во времена основания церковь действовала при коллегии Павла Галагана, которая была названа в честь святого Павла христианского миссионера, одного из первых богословов, распространителя идеи христианства.

Церковь Св. Апостола Павла

Усилиями энтузиастов и мастеров-реставраторов удалось реконструировать иконостас, а куполообразная потолок церкви сохранена в том виде, который был изначально. Павловская церковь славится тем, что именно в ней состоялось венчание Ивана Франко и Ольги Хоружинской: событие произошло в далеком 1886 году.

Библиотека национального музея

Библиотека - это самое большое богатство музея, которое удалось сохранить в полном объеме несмотря на плохие времена на протяжении истории Украины. Она находится в помещении известной коллегии Павла Галагана. С момента основания в библиотеке находится 25000 томов редких книг.

Основные достижения музея

В помещении коллегии реализуется 11 стилизованных залов, соответствующие исторической эпохе украинской литературы. Демонстрируются экспонаты от начала XVIII века до конца XX. Здесь хранятся оригиналы произведений украинских поэтов, писателей, картины, портреты, атрибуты украинской культуры.

Где остановиться в Киеве

Туристы, которые приезжают в Киев посетить исторические памятники могут выбрать различные гостиницы Киева. В первую очередь избирается удобный отель, Киев большой город, поэтому при выборе места жительства нужно обратить внимание на то, где он расположен. Недалеко от музея находится один из отелей сети мини отель "Жемчужина", цены здесь доступны для желающих. Предлагаются удобные апартаменты по доступной цене. Приезжайте в Киев, получите незабываемые впечатления!

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Автор: УНИАН