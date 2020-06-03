"Моршинская" и компания GlobalLogic объединяют усилия, чтобы очистить природу Украины с помощью мобильного приложения EcoHike

Начало лета традиционно означает рост количества отдыхающих на природе. В этом году их станет больше, а вместе с ними станет больше и мусора. Ведь из-за карантинных ограничений, 2020 год для большинства украинцев станет годом внутреннего туризма.

Чтобы объединить неравнодушных граждан, готовых самостоятельно убирать места отдыха, в прошлом году специалисты GlobalLogic создали бесплатное мобильное приложение EcoHike - социальную платформу, которая призвана сделать Украину чище. В прошлом году любители активного отдыха, которые воспользовались приложением, собрали более 1000 кг бытового мусора. В этом году к популяризации EcoHike присоединился бренд природной воды «Моршинская». Совместными усилиями компании планируют масштабировать приложение и привлечь к инициативе больше эко-активных украинцев.

EcoHike предусматривает два варианта действий - отмечать на карте мусор, с которым пользователь не может справиться самостоятельно, или же искать метки, чтобы помочь убрать другим активистам. Приложение можно использовать даже без подключения к интернету, то есть в таких отдаленных уголках Украины, как Карпатские горы. С обновлением EcoHike есть возможность не только отмечать загрязнения, но и организовывать события по уборке мусора. Сначала в приложении появятся публичные события партнеров, чуть позже пользователи также смогут самостоятельно создавать мероприятия в EcoHike. А улучшенная интеграция EcoHike с социальными сетями поможет популяризировать культуру уборки мусора среди украинцев.

«Миссия GlobalLogic – создавать современные технологии, чтобы помогать нашим клиентам строить цифровой бизнес, который улучшает жизнь людей. Также мы используем наши знания для решения важных общественных задач, как сохранение окружающей среды, – комментирует Виктория Константинова, директор по маркетингу GlobalLogic в Украине. – Мы уверены, что в сотрудничестве с брендом «Моршинская», известного своей отличной репутацией и бережным отношением к природе, мы привлечем больше людей к использованию EcoHike и сделаем окружающую среду чище».

Интеграция «Моршинская» в приложение EcoHike стала очередным проектом бренда в рамках всеукраинской программы «Вместе за природу», направленной на заботу об окружающей среде. В начале этого года «Моршинская» представила свою обновленную бутылку, в которой на 15% меньше пластика, благодаря использованию инновационных технологий при разработке формы и на производстве, а также призвала украинцев к сортировке на бутылках с водой и в своей новой рекламной кампании. На очереди «Зеленая сумка» – проект по сбору и переработке пластиковых бутылок от напитков и кампания «Сортируй», которая поможет украинцам начать сортировку пластика и делать это правильно.

«Моршинская» несколько лет подряд инициирует важные социально-экологические проекты, направленные на заботу об окружающей среде и развитие экологического мышления в Украине. Мы надеемся, что наш совместный проект с EcoHike станет популярным и откликнется особой любовью в сердцах украинцев, поскольку каждый из нас мечтает о красивой и чистой стране. Последние события показывают, что мы – очень сплоченная и организованная нация с высоким уровнем самосознания. Поэтому, я уверена, что каждый из нас и все мы вместе способны постепенно решить проблему загрязнения украинских парков и лесов. А благодаря удобству и доступности мобильного приложения EcoHike это станет делать легче и эффективнее», – рассказала Наталья Ревика, директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

В Украине насчитывается более 8000 объектов природно-заповедного фонда, а их общая площадь составляет 6.6% от общей площади страны. Это примерно 950 квадратных метров заповедников, парков, ботанических садов и т.д. на одного жителя в Украине.

К сожалению, несмотря на обилие и разнообразие, значительная часть парков и лесов в Украине загрязнена бытовым мусором. Особенно это касается городских лесопарковых зон и популярных туристических локаций за пределами городов. Большинство мусора неестественного происхождения разлагается десятки и даже сотни лет, надолго обезображивая популярные места отдыха.

Обновленная версия бесплатного приложения позволяет не только создавать собственные и искать чужие метки-загрязнения, но и организовывать мероприятия по уборке для всех неравнодушных пользователей. По мнению инженеров GlobalLogic - авторов приложения, это поможет неравнодушным украинцам лучше самоорганизоваться и сделать уборку замусоренных мест более эффективной. А улучшенные социальные функции приложения позволяют делиться найденными и убранными метками в сети Facebook и привлекать к уборке массовых загрязнений пользователей через мероприятия по уборке.

Больше информации о EcoHike и ссылка на загрузку обновленной версии для Apple iOS та Google Android: https://www.globallogic.com/ua/key-projects/ecohike/

В рамках сотрудничества программа «Вместе за природу» и GlobalLogic объявили о челлендже среди украинцев #MorshynskaEcoHike, благодаря которому можно выиграть месячный запас «Моршинской». Для этого нужно:

Скачать и зарегистрироваться в приложении EcoHike Выбрать метку на карте и сделать фотографию «До» Очистить эту территорию от мусора и запостить свой результат у себя в соцсети под хэштегом #MorshynskaEcoHike (убедитесь заранее, что ваш пост не имеет ограничений на просмотр) Получить гарантированный месячный запас природной минеральной воды «Моршинская»

Об IDS Borjomi Ukraine

DS Borjomi Ukraine — ведущий национальный производитель, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных и питьевых вод благодаря продукции, которая добывается в чистых и курортных регионах Украины и является эталоном качества по наивысшим международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных и питьевых вод («Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Аляска» и др.), и является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.

О GlobalLogic

GlobalLogic — лидер в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Мы помогаем нашим клиентам проектировать и создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира. Объединяя стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в разных отраслях, мы помогаем нашим клиентам выйти на новые уровни возможного и ускорить их переход к цифровому бизнесу будущего. В 2020 году GlobalLogic заняла первое место в ведущих рейтингах “Лучший работодатель” в категории IT. Среди них Randstad Employer Brand Research от Ancor, “Лучших работодатель” от Ernst & Young, а также “Репутационные активисты” от PR-Service.

Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине в США, а инжиниринговые и дизайн-центры расположены по всему миру. Мы делимся нашей глубокой экспертизой с клиентами в сферах коммуникаций, автопрома, здравоохранения, технологий, медиа и развлечений, промышленности и полупроводников.

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