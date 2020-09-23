25 сентября в Киеве состоится Всеукраинский молочный форум 2020, организованный Союзом молочных предприятий Украины и Центром новейших технологий и инноваций. Основная тема форума: «Молочная отрасль на грани коллапса, или Как сохранить животноводство и защитить внутренний рынок от экспансии молочного импорта?». Среди участников – представители Кабмина, ведущие участники молочного рынка и ритейла, эксперты.
Основные вопросы на форуме:
• обсуждение концепции «Программы развития молочной отрасли на 2020-2030 годы»;
• подписание главами ведущих молочных Ассоциаций Украины Меморандума «О создании Национального Комитета спасения молочной отрасли Украины»;
• обсуждение путей государственной поддержки отечественных производителей;
• презентация новейших разработок, оборудования и технологий в молочной сфере;
• возможности и программы получения финансирования со стороны европейских грановых программ, инвестиционных фондов и банков;
• работа с ритейлом и ХоРеКа;
• выход на международные рынки – поддержка государства.
Среди основных спикеров:
• Вадим Чагаровский глава Союза молочных предприятий Украины
• Тарас Высоцкий заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства
• Николай Сольский председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики
• Игорь Бартковский, глава Ассоциации производителей мороженого
• Александр Радченко, глава «Укрконсмолоко»
• Любомир Дыкун вице-президент АПМ
• Михаил Корилкевич, президент Украинской кооперативной федерации.
А также владельцы и руководители предприятий молочной промышленности (среди них Lactalis, Danone, Elopack, Молокия, Люстдорф, Укрпродуктгруп, Астарта, Органик Милк, Дубномолоко, КМК, Галичина, Молочный Альянс, Хр.Хансен, Биагр, Ичня, Tetra Pak, Аграна Фрут и другие крупные, средние и крафтовые производители и дистрибьюторы), инвестиционные компании и банки, представители проектных, технологических и производственных компаний.
Контакты для аккредитации: (095) 577-4660 conference@cnti.com.ua
Программа форума: www.dairyforum.site
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