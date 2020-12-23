Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.

Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.

Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:

Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo

Твердый сыр года – КОМО

Плавленый сыр года – КОМО

Мука года – КиївМлин

Йогурт года – Галичина

Краска года украинского производства – Kolorit

Лампочка года – Videx

Телевизор эконом-класса года – Kivi

Душевые системы года – Hansgrohe

Пылесос года – Electrolux

Стиральная машина года – LG ELECTRONICS

Холодильник года – LG ELECTRONICS

Электрогриль года – Tefal

Пирожные года – БКК Київ

Хлебцы года – NORDIC

Девелоперская компания года в пригороде Киева –

Строительная группа «Синергия»

Девелоперская компания года в г. Киев – DIM

Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II

Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS

Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall

Уборочная техника года – Kärcher

Садовая техника года – Kärcher

Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional

Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher

Электрический теплый пол года – Nexans

Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau

Производитель бумажных изделий года – Selpak

Шоколад года – Millennium

Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition

Диетические добавки года – Herbalife Nutrition

Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online

Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK

Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун

Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет

Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз

Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch

Автобусные туры года – Аккорд-тур

Венотоник года в таблетках – Детралекс

Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ

Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS

Магазины красоты и здоровья года – EVA

Косметика года для ухода за лицом – Nivea

Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте

Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

Скорая медицинская помощь года – Добробут

Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer

Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo

Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал

Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc

Украинская ERP-система года – IsPRO

Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр

Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН