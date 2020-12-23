Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.
Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.
Победители международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:
Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo
Твердый сыр года – КОМО
Плавленый сыр года – КОМО
Мука года – КиївМлин
Йогурт года – Галичина
Краска года украинского производства – Kolorit
Лампочка года – Videx
Телевизор эконом-класса года – Kivi
Душевые системы года – Hansgrohe
Пылесос года – Electrolux
Стиральная машина года – LG ELECTRONICS
Холодильник года – LG ELECTRONICS
Электрогриль года – Tefal
Пирожные года – БКК Київ
Хлебцы года – NORDIC
Девелоперская компания года в пригороде Киева –
Строительная группа «Синергия»
Девелоперская компания года в г. Киев – DIM
Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II
Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS
Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall
Уборочная техника года – Kärcher
Садовая техника года – Kärcher
Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional
Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher
Электрический теплый пол года – Nexans
Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau
Производитель бумажных изделий года – Selpak
Шоколад года – Millennium
Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition
Диетические добавки года – Herbalife Nutrition
Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online
Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK
Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун
Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет
Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз
Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch
Автобусные туры года – Аккорд-тур
Венотоник года в таблетках – Детралекс
Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ
Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS
Магазины красоты и здоровья года – EVA
Косметика года для ухода за лицом – Nivea
Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте
Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
Скорая медицинская помощь года – Добробут
Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer
Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo
Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал
Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc
Украинская ERP-система года – IsPRO
Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр
Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram