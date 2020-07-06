Получить онлайн кредит на карту без отказа: советы от МФО

МФО — это организации, которые дают возможность получить кредит онлайн в Киеве, Одессе, Львове и вообще любой точке Украины, имея при себе только телефон с выходом в интернет, паспорт и ИНН. Обычно, на обработку заявки уходит от 5 до 15 минут. Несмотря на то, что условия кредитования предельно просты и прозрачны, получить займ на карту в Украине получается не у всех. Давайте разберемся, что такого в анкете заемщика могут обнаружить системы выдачи кредитов, что приведет к отказу в займе. Секреты работы автоматической системы выдачи мы подсмотрели в украинской микрофинансовой организации Cashberry.

Плохая кредитная история

Низкий рейтинг и испорченная кредитная история может послужить серьезной причиной для отказа в кредитовании. Онлайн кредит на карту Cashberry практически невозможно получить в том случае, если у клиента были просрочки в каких-либо кредитных организациях свыше 90 дней. Если вы часто пользуетесь микрокредитами, то советуем регулярно мониторить свою кредитную историю. В этом поможет УБКИ. Бюро предоставляет полный отчет, графики выплат и информацию о всех кредитах, включая просрочки и пролонгации.

Ошибки в анкете

Кредит онлайн на карту круглосуточно можно оформить в любом МФО, по этой причине, многие заявки отправляются ночью. Учитывая человеческий фактор, не странно, что в анкете бывают ошибки или пропущенные поля. Система сверяет данные, указанные заемщиком с данными, которые хранятся в УБКИ. И если обнаружатся неточности, то это негативно скажется на решении по кредиту. Проверяйте корректность заполнения анкеты в зависимости от того, в какое время суток подаете заявку. Если анкета заполнена на 100% и без ошибок, то это значительно увеличит шансы на одобрение займа.

Откровенная ложь

Бывает так, что клиенты умышленно скрывают или стараются приукрасить информацию о себе. Например, не указывают наличие открытых кредитов в других организациях, преувеличивают сумму дохода или указывают несуществующий адрес проживания. Если во время проверки анкеты, система увидит подобные неточности, вероятнее всего, в кредите будет отказано. Указывайте только достоверную информацию! Онлайн кредит без отказов и проверок получают лишь те клиенты, которые ответственно относятся к анкете и личным данным.

Верификация банковской карты

Верификация банковской карты - важная часть регистрации. Есть несколько требований к карте для того, чтоб получить онлайн кредит без отказов и проверок:

карта должна быть выпущена украинским банком;

карта оформлена на имя заемщика;

баланс на карте должен быть позитивным;

на карте не должны быть установлены лимиты на оплату в интернете.

Слишком большая сумма

Если вы обращаетесь впервые в МФО, то не стоит сразу просить максимальную сумму займа. Вероятнее всего вам откажут, ведь в системе нет информации о вашей кредитоспособности. Укажите для первого займа сумму, которая равна половине от максимального лимита выдачи.

Кешберри - лояльное МФО, в котором займ может получить каждый, кто придерживается простых правил онлайн кредитования.