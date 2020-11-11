Победителем номинации «Компания года - 2020» и лидером в области косметологии признана компания Bishoff.

Bishoff широко известна как надежный производитель профессиональной косметической продукции с натуральным составом. Средства от Bishoff уже выбрали тысячи украинок, оценив их высокое качество и эффективность.

Производство Bishoff находится в Украине. Для создания продуктов отбирается качественное сырье от украинских органических хозяйств. Тем самым Bishoff не только развивает отечественную сферу косметологии, но и поддерживает сельскохозяйственную отрасль. Продукты компании не тестируются на животных и не содержат синтетических компонентов.

Философия Bishoff базируется на высоком уважении к украинским женщинам. Индивидуальный подход, разумные формулы продуктов, качественные органические компоненты, доказанная эффективность продуктов и доступная цена - то, с чем компания пришла на рынок Украины. Сейчас она является одним из лучших представителей рынка, а награда «Компания года - 2020» в очередной раз подтверждает лидерство Bishoff. В данный момент украинки могут приобрести средства по уходу в официальном интернет-магазине компании по ссылке https://bishoff.ua/.

Всеукраинский отраслевой аналитический центр провел экспертный анализ косметологической отрасли и показателей предприятия Bishoff. На базе результатов проведенной работы компания была внесена в Реестр надежных и инвестиционно привлекательных предприятий. Работники Центра пришли к выводу, что Bishoff сегодня - это надежный партнер, престижный работодатель, который заботится о благосостоянии трудового коллектива, и поставщик качественных продуктов для ухода за кожей лица и тела.

Про компанию

Bishoff выпускает на рынок широкую продуктовую линейку для ухода за разными типами кожи: сухая, нормальная, комбинированная, жирная. Кроме того, средства решают возрастные проблемы и устраняют недостатки по типу кожи: от высыпаний до ощущения стянутости и шелушений. Консультанты компании помогают клиентам не только подобрать продукты, но и выстроить правильную схему базового и специального ухода в зависимости от индивидуальных потребностей.

В ассортименте Bishoff представлены тоники, лосьоны, кремы, маски, гели для умывания и средства для снятия макияжа с 100% натуральными составами. А базовым ингредиентом, который делает косметику особенной, является запатентованный активный комплекс Bishoff, содержащий полиминерал бишофит и полисахариды сока грибов шиитаке. Купить продукцию бренда можно на официальном сайте компании https://bishoff.ua/.

Контакты для связи с компанией:

Тел.: 0 800 75 777 0

E-mail: support@bishoff.ua

https://bishoff.ua/contacts

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Автор: УНИАН