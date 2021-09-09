Чайный налет не так просто отмыть, особенно если он не первой свежести.

После частого заваривания чая на кружке часто остается темный налет, который не так просто оттереть губки. Это очень портит вид посуды, особенно если она белого цвета. Избавиться от чайных пятен можно как народными средствами, так и с помощью бытовой химии.

Как отмыть чашку лимонной кислотой

Сок лимона или лимонная кислота прекрасно справляются со старыми пятнами. Засыпьте в чашку 2 чайные ложки лимонной кислоты или влейте сок половины лимона. Разотрите по стенкам чашки и оставьте на 5 минут. Ополосните чашку горячей водой и вытрите остатки грязи губкой.

Как отмыть чашку сода

Читайте такжеКак починить очки: простые способы домашнего ремонтаПищевая сода – незаменимый помощник в удалении различных пятен. Её можно использовать в чистом виде, но это может повредить покрытие чашки. Для мягкого очищения к столовой ложке соды добавьте несколько капель теплой воды и замесите кашицу. Размажьте её по стенкам чашки и удалите налет губкой.

Как очистить налет с помощью зубной пасты

С удалением старых и засохших пятен хорошо справляется зубная паста. Небольшое количество пасты нанесите на губку или ненужную зубную щетку. Протрите самые загрязненные места.

Как отмыть чашку с помощью соли

Загрязнения можно отмыть с помощью соли крупного помола. Но этот способ не очень надежный: крупицы соли могут повредить поверхность чашки, из-за чего появляются трещины. Для бережного очищения замочите чашки на 2 часа в солевом растворе. Для этого налейте в кружку теплую воду и растворите 1 ч.л. соли.

Бытовая химия для грязной чашки

Самый простой способ "обновить" посуду – использовать средство для мытья. Хорошо справляется с налетом крем для чистки посуды. Распределите его по поверхности чашки и оставьте на пару минут. После использования средства не забудьте хорошо ополоснуть посуду несколько раз.

Как предотвратить появления налета

Чтобы на чашке не засыхал налет, её нужно мыть теплой водой сразу после питья. Также можно заваривать листовой чай вместо пакетиков – он не образовывает "пленку".

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Автор: Екатерина Пулатова