Гармония отношений, или какую "скрипку" в этом играет секс?

Не будем спорить, и утверждать, что первую, но уж претендовать на одну из ведущих может точно. А разве нет? Ведь секс - одна из главных составляющих жизни не только человека, но и любого другого существа. Наряду с едой, сном, безопасностью и т.д. Но, в отличие от других, только человек и дельфины могут вступать в интимную близость не только ради продолжения рода, но и для получения удовольствия, которое по праву считается одним из самых больших в мире.

В доказательство тому можно привести еще и тот факт, который несомненно знаком каждому взрослому человеку. Вспомните тот момент, когда ваши отношения, были самыми яркими, желанными, наполненные необъяснимой тягой друг к другу и массой восхитительных эмоций. Более того, без этого не начинался ни один роман. А теперь вспомните, каким был в это время секс? Да! Безусловно, - страстным, горячим, бурным и полным приятных реализаций.

Игрушки для взрослых – помощники для взрослых.

И раз уж зашла речь про секс-шопы, то не зря. Для некоторых, к сожалению это еще табу, навязанное ханжески настроенным обществом, а для других – настоящий спасательный круг способный вытащить из рутины серости и однообразия, и вдохнуть новую жизнь в отношения пары.

Все мы понимаем, что речь идет про магазины для взрослых. А точнее, про их уникальный, и от того еще более интересный и завораживающий ассортимент. Но, кто-то спросит, - какое отношение к счастливой семейной жизни это все имеет? Да самое что ни наесть прямое и непосредственное! К примеру:

После родов влагалище женщины увеличилось, и его стимуляция пенисом мужа уже не приносит тех ощущений. После секса остается ощущение неудовлетворенности и симпатия друг к другу уже не та. Что делать? Да миллион вариантов! В этом случае можно купить гель для сужения влагалища, насадку на пенис, или что еще лучше вагинальные шарики для тренировки и повышения тонуса интимных мышц.

Кто-то из вас часто находится в поездках? Нет ничего лучше, чем обзавестись для таких случаев такими девайсами как вибратор или мастурбатор. Тем более, с ними будет гораздо легче сохранить верность.

Ну а для того, чтобы реализовать эротические фантазии каждого из партнеров, секс-шоп «Тет-а-тет» рекомендует купить ролевой костюм или атрибутику для БДСМ, если хотите испытать все 50 оттенков серого.

Как видим, точно также как сложно недооценить важность секса в романтических отношениях мужчины и женщины, нельзя недооценить необходимость в интимной жизни игрушек для взрослых.

А не пойти ли нам в интим магазин?

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