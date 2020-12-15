Бренд Nutella объединит усилия с компаниями Loop и Carrefour в рамках запуска пилотного проекта по повторному использованию упаковки.

Как следующий шаг после подписания в 2019 году глобального обязательства NPEC (the New Plastics Economy Initiative - «Новая пластиковая экономика») в рамках инициативы Фонда Эллен Макартур и UNEP (United Nations Environment Programme - Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП), - компания Ferrero стала участником Фонда и продолжает работу по реализации инициативы NPEC.

Департамент исследований и разработок Ferrero разрабатывает новый вид упаковки для продукта Kinder Happy Hippo, которая является пригодной для повторного использования.

Ferrero присоединяется к Альянсу 4evergreen, поддерживая производство упаковки из бумажного волокна.

Люксембург, 14 декабря 2020 г. - Группа Ferrero сообщает о последних результатах в рамках своих обязательств в связи с переходом до 2025 года на 100% упаковку, пригодную для повторного использования, переработки или компостирования. Важным шагом на этом пути стало вступление Ferrero в Фонд Эллен Макартур и активное участие в реализации инициативы NPEC («Новая пластиковая экономика»). Компания приступила к реализации ряда новых собственных и партнерских проектов, среди которых - соглашение между брендом Nutella с онлайн-сервисом Loop и сетью Carrefour в Париже (Франция), где компания запустила пилотный проект в 10 торговых точках сети; разработка новой, перерабатываемой упаковки для продукта Kinder Happy Hippo и заключение соглашения о сотрудничестве с Альянсом 4evergreen.

Бренд Nutella объединит усилия с онлайн-сервисом Loop и сетью Carrefour

Бренд Nutella в Париже (Франция) заключил соглашение с ведущей платформой Loop, специализирующейся на продаже товаров в многоразовой упаковке, и сетью Carrefour, в связи с запуском пилотного проекта по повторному использованию упаковки. В рамках пилотного проекта покупатели, внеся депозит, смогут приобрести специально разработанные для многократного использования банки Nutella - на сайте Carrefour, а также в 10 торговых точках. Carrefour будет осуществлять сбор пустых банок для очистки с целью их последующего использования.

Команда дизайнеров Ferrero в сотрудничестве с экспертами Loop разработала экспериментальную банку для пасты Nutella, которая отвечает всем необходимым критериям повторного использования. Результатом этого сотрудничества стало создание особой банки, отличающейся долговечностью, безопасностью, гигиеничностью, а также имеющей оптимизированную маркировку и крышку, которую можно легко снять в процессе очистки.

На территории Франции уже действуют программы по сбору использованных стеклянных банок и пластиковых крышек от ореховой пасты Nutella. Однако в рамках данного пилотного проекта Ferrero, платформа Loop и другие ведущие бренды смогут протестировать и оценить преимущества и перспективы повторного использования упаковки - с точки зрения удобства для потребителей.

Участие в инициативе «Новая пластиковая экономика»

Как следующий шаг после подписания в 2019 году глобального обязательства NPEC (the New Plastics Economy Initiative - «Новая пластиковая экономика») в рамках инициативы Фонда Эллен Макартур и UNEP (United Nations Environment Programme - Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП), - компания Ferrero стала участником Фонда и продолжает работу по реализации инициативы NPEC. Компания Ferrero присоединилась к ведущим компаниям на протяжении цепочки создания стоимости упаковки пластика, которые разделяют концепцию Фонда о безотходной экономике пластика, где пластик никогда не становится отходами или элементом загрязнения окружающей среды. Присоединение Ferrero к инициативе «Новая пластиковая экономика» ознаменовало собой важный этап на пути к достижению ее Цели по упаковке – перейти к 2025 году на 100% упаковку, пригодную для повторного использования, переработки или компостирования.

Решающее значение в реализации инициативы «Новая пластиковая экономика» имеет взаимодействие между различными участниками цепочек создания стоимости упаковки, нацеленное на разработку решений, применимых в широком масштабе. Компания Ferrero намерена принять активное участие в реализации инициативы «Новая пластиковая экономика», работая над совместными проектами в области научных исследований, разработок и инноваций, в том числе направленных на обеспечение дальнейшего перехода к циркулярной экономике пластмасс. Подробнее: на сайте: ellenmacarthurfoundation.org

Новая перерабатываемая упаковка Kinder Happy Hippo

Департамент исследований и разработок Ferrero создал новую перерабатываемую упаковку для продукта Kinder Happy Hippo, которая обладает улучшенным профилем перерабатываемости и полностью отвечает требованиям руководства CEFLEX по переработке гибких пленок. Новая монокомпозитная структура упаковки из полипропилена обеспечивает необходимую защиту продукта и теперь доступна потребителям.

Ferrero, присоединяясь к Альянсу 4evergreen, поддерживает использование упаковки из бумажного волокна

Компания Ferrero вступила в Альянс 4evergreen, деятельность которого нацелена на продвижение упаковки на основе бумажного волокна с целью дальнейшего развития циркулярной устойчивой экономики и сокращения воздействия на климат и окружающую среду. В качестве участника Альянса 4evergreen Ferrero намерена взаимодействовать с представителями отрасли по всей цепочке создания стоимости упаковки на основе бумажного волокна, в том числе - производителями бумажной и картонной продукции, компаниями, занимающимися обработкой упаковки, владельцами торговых марок и розничными торговыми фирмами, поставщиками технологий и материалов, компаниями по сортировке и сбору отходов.

«Мы достигли значительного прогресса на пути к нашей цели по переходу до 2025 года к 100% упаковке, пригодной для повторного использования, переработки или компостирования. Я очень рад объявить о начале нового партнерства в области повторного использования упаковки, которое мы заключили с Loop и Carrefour в рамках пилотного проекта бренда Nutella, а также о том, что компания Ferrero стала членом Фонда Эллен Макартур и включилась в работу по реализации инициативы «Новая пластиковая экономика». Мы будем активно сотрудничать с другими участниками, стимулируя принятие необходимых мер и продвигая инновации. Разработка новой перерабатываемой упаковки для Kinder Happy Hippo и заключение сотрудничества с Альянсом 4evergreen также стали важными шагами на пути к нашей цели. Мы обязательно продолжим регулярно информировать всех наших стейкхолдеров о ходе реализации и достигнутом прогрессе в этой области», - заявил Фабио Мора, Global Packaging Director Группы Ferrero.

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Автор: УНИАН