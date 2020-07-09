Делать или не делать балкон под ключ: разбираем детали комплексного ремонта

Мы расскажем, нужно ли благоустраивать балконы под ключ или нет, и что входит в эту услугу сегодня.

Услугу «балкон под ключ» в Киеве предлагают все чаще. Во многом это связано с изменением приоритетов самих киевлян. Если раньше их интересовало преимущественно одно остекление, то теперь комплексный ремонт балконов. И в этом есть логика, ведь после установки светопрозрачных конструкций гарантирована защита от ветра, пыли и осадков, а для создания атмосферы тепла и уюта нужно существенно больше, включая утепление, финишную отделку, установку мебели.

Быстрее, доступнее и качественнее

Балкон под ключ – это синоним комплексного ремонта, при котором один подрядчик осуществляет все работы, имея для этого штат необходимых специалистов. Такой подход к благоустройству становится популярнее в Киеве и других больших городах. А вот раньше жильцы многоквартирных домов чаще заказывали отдельные виды работ у разных мастеров: сначала обращались к оконщикам, затем к промышленным альпинистам, далее – к ремонтникам широкого или узкого профиля, а в самом конце – к мебельщикам.

Комплексный ремонт балкона в Киеве, если, конечно же, выбрать достойного подрядчика, обеспечивает такие преимущества:

Экономия времени. Заказчику услуг не нужно согласовывать графики работ различных специалистов. Это делает подрядчик, четко понимая, когда и чей этап ремонта предстоит. В результате отремонтировать балкон удается в 2-3 раза быстрее, уложившись в максимально сжатые сроки (вплоть до 4-5 дней, если, к примеру, качественное пластиковое остекление уже имеется). Доступная цена. Комплексный ремонт обходится ощутимо дешевле, чем заказ отдельных видов услуг у разных компаний/частных мастеров. Во многом это связано и с меньшими издержками: допустим, и балконную раму, и материалы для финишной отделки подрядчик может привести за один раз, сократив расходы на транспортировку. Гарантия качества. Исполнитель отвечает как за отдельные этапы работ, так и за конечный результат. Если ремонт на балконе делают разные фирмы/мастера, то условный специалист по обшивке может объяснить свои неудачи низким качеством работ электрика или иного работавшего до него работника. При комплексном подходе вся ответственность за результат лежит на одном подрядчике, ведь всех работников предоставляет он.

Балкон под ключ: что сюда входит?

В рамках услуги могут выполняться такие работы:

демонтаж старых оконных конструкций и/или парапета;

вынос балкона по подоконнику или плите;

наружная обшивка и утепление;

остекление балкона;

внутреннее утепление;

электромонтажные работы;

финишная отделка;

установка мебели, сушилок и т.д.

Фактически балкон под ключ позволяет из малополезного дополнительного пространства получить востребованное помещение для хранения вещей (других бытовых нужд) или даже полноценную жилую мини-комнату с практичной меблировкой.

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