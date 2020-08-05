АТБ и PepsiCo дарят деньги на квартиру

А может счастливчиком станешь именно ты? Не теряй времени и скорее беги в «АТБ-Маркет»!

Компания PepsiCo и «АТБ-Маркет» решили порадовать своих клиентов и подарить возможность выиграть невероятные призы - 1 000 000 грн на собственную квартиру или крутой смартфон!

С 3 по 30 августа 2020 две ведущие украинские компании запускают первую в Украине промокампанию подобных масштабов: «Купуй в АТБ — квартира чекає тебе».

В ней восхищение вызывает все — от подарков, до выбора приглашенной звезды. Ведь лицом и главным героем акции выступил любимец публики — Олег Винник.

Вместе с ним был создан шуточный рекламный ролик, в котором певец успел влюбить в себя двух героинь, проехаться на кассовой ленте и призвать всех скорее бежать и покупать любимые хрустящие снеки и напитки от PepsiCo в сети магазинов «АТБ-Маркет», чтобы выиграть новенький смартфон или 1 000 000 грн на собственную квартиру.

Что же нужно сделать, чтобы стать одним из претендентов на получение подарка? Все просто: купи в «АТБ-Маркет» продукцию на сумму от 150 или 350 грн с обязательным наличием в чеке хотя бы одного товара от брендов-партнеров ТМ «Pepsi», «Lay's», «ХрусTеam» и «Sandora», и регистрируй код с чека. Больше деталей об акции ищи по ссылке.

А кто же станет этими тремя счастливчиками, которые получат по 1 000 000 грн на квартиру, и 20 победителями, которые заменят старый телефон на новенький крутой смартфон, страна узнает уже 1 сентября 2020 в 14.00 по киевскому времени.

А может счастливчиком станешь именно ты? Не теряй времени и скорее беги в «АТБ-Маркет»!

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