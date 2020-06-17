Президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национального члена от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей (Операторов) и руководитель компании «Петр Великий», лидера на рынке похоронных услуг столицы, Алла Ландар вместе с украинской делегацией посетила Великобританию с целью участия в юбилейном 50-м съезде этой международной организации, а также изучения европейского опыта зеленых захоронений на примере Соединенного Королевства.

Начнем с краткого повествования о самом съезде. Юбилейный мировой форум проходил в центре церемониального и метропольного графства Вэст-Мидлендс Великобритании – городе Бирмингем . Гостиница Park Regis любезно предоставила широкие возможности своего конференц-зала на последнем этаже для его успешной и плодотворной работы.

В программе ежегодной встречи кроме основных рабочих вопросов деятельности самой Федерации были рассмотрены принципы законодательного процесса для похоронного права на примере Германии, стандарты безопасности и сохранности человеческих останков при репатриации тел воздушным транспортом. Но, пожалуй, самым интересным был вопрос похоронной культуры на примере Китая и других стран Азии.

Президент украинской Ассоциации профессионалов похоронного дела и Национальный член в FIAT-IFTA Алла Ландар в своем докладе проинформировала мировое сообщество о том, что Украина в ожидании рассмотрения Верховной Радой нового Закона «О похоронном деле в Украине», где будут закреплены как новые для нашего государства Статьи о частных Похоронных домах, частных кладбищах и крематориях, так и экологических и зеленых захоронениях. Для рассмотрения нового Закона в парламентских комитетах Алла Ландар вместе с его авторами внесла статьи с новыми идеями и принципами развития похоронной отрасли в Украине. Эти статьи и положения написаны на основе анализа европейского и мирового опыта, участия в работе Международной Федерации Похоронных Исполнителей, а также практического и предметного изучения в таких странах, как Германия, Испания, Франция, Италия, Австралия и Великобритания. Алла Ландар заверила делегатов съезда, что вскоре наша страна откроет для себя новые страницы в сфере похоронной культуры. Это позволит полноценно развивать весь спектр ритуальных услуг в Украине, вывести его на качественно новый уровень, который во всем мире, и особенно в Европе, предоставляется уже на протяжении многих десятилетий.

FIAT-IFTA является платформой международного масштаба для похоронных ассоциаций всего мира. И прежде всего Национальных членов. Вместе с ЮНЕСКО организация занимается сбережением традиций и обычаев похоронных ритуалов, пропагандирует и доносит до широких слоев обществ роль похоронной отрасли в гражданском обществе, а программы обменов FIAT-IFTA помогают открыть границы молодым профессионалам и новым компаниям на рынке разных стран и континентов.

В этот раз похоронную культуру своей страны на съезде представляла делегация Китайской Народной Республики. Страна с многовековыми обычаями и традициями, среди которых церемония похорон, выделяющаяся своей важностью и торжественностью, несмотря на все религиозное разнообразие у последователей разных верований, различается не так сильно. Обычаи, хотя и берут свое начало в древности, остаются актуальными и сегодня, хотя и подвергаются незначительным изменениям. При этом традиции проведения церемонии захоронения, подготовка к ней, как и само отношение к ней, значительным образом отличается от европейского или американского.

Из презентационного доклада китайской делегации, сопровождающийся слайдами и видео материалами, присутствующие участники собрания узнали, что после ухода коммунистической идеологии из повседневной жизни на местах, старинные обычаи во время похорон постепенно возвращаются в повседневную жизнь.

Религиозные, географические, социальные и даже национальные особенности безусловно имеют значение в Китае во время прощального ритуала, но неизменными остаются базовые отличия.

В Бирмингеме нас ждало много интересного, важного, а нередко и поучительного.

И прежде всего это зеленые экологические кладбища, или как их еще называют в мире, — экоэтические захоронения. Куда мы и отправились при первой же возможности. В пригороде Бирмингема в живописной лесопарковой зоне расположился объект нашего повышенного внимания — Westall Park Natural Burial. Название этого зеленого кладбища дословно переводится как Парк естественных захоронений Вестолл.

Немного истории. Летопись зеленых захоронений в Великобритании скоро отметит свой первый 25-летний юбилей. Концепцию таких захоронений сформулировал в 1991-м году британский писатель Николас Элбери.

Он основал Natural Death Centre – Центр естественной смерти. Главной же задачей организации Николас считал популяризацию идеи, процитируем, – «оставить природе то, что ей принадлежит по праву – ваше бренное тело».

В 1998-м году первое зеленое кладбище появилось на территории США, а в 2003-м – первый экологически безвредный погост был открыт в окрестностях Веллингтона, столицы Новой Зеландии.

Немаловажную роль играет и тот факт, что зеленые похороны существенно дешевле традиционных. Средняя стоимость рытья могилы и посадки дерева на британском зеленом кладбище составляет, по данным сайта специалистов Центра естественной смерти, в среднем чуть более 600 фунтов стерлингов.

Для сравнения: обычные похороны в Великобритании – минимально от 4 тыс. фунтов (5200$). К этой сумме можно добавить стоимость экологического гроба – от самого недорогого в 60 паундов – до роскошного за 1000. К слову, британские похоронные бюро массово предлагают экологически чистые гробы по средней цене около 150 фунтов.

Британия, как и другие страны, подписалась на экологические захоронения прежде всего под девизом защиты окружающей среды.

В связи с этим становятся популярны природные захоронения (natural burial) или зеленые кладбища (green funeral): захоронения на зеленых пространствах, либо в специально отведенных для этого местах, таких как парки, поля, леса.

На месте захоронения можно посадить дерево, но никаких надмогильных сооружений в виде памятников, понятно, устанавливать не разрешается. В Великобритании сейчас официально насчитывается около 200 зеленых кладбищ, контролируемых владельцами земель или местными властями.

Перейдем от истории к настоящему. Итак, зеленое кладбище графства Уэст-Мидлендс Westall Park Natural Burial встретило нас рукотворным озерцом с желтыми ирисами, живой изгородью аккуратно подстриженного кустарника и благодатью тишины, нарушенной лишь пением птиц и несмелыми порывами ветра, напоминающим о себе шумом листвы.

Что бросилось в глаза сразу после входа на территорию? Ворота, ограждение, техническое помещение и даже табличка с временем работы кладбища сделаны и построены из натурального дерева.

В назначенное время нас встретил офис-менеджер Вестол Парка Рози Инман-Кук, который любезно согласился показать нам территорию зеленого кладбища и ответить на наши вопросы, несмотря на то, что это было в выходной день.

Дорога к зеленым захоронениям пошла между двух густых посадок, где там и здесь встречались предупреждения для посетителей: «Держитесь колесами подальше от травы» или «Двигайтесь помедленнее». А ловко припрятанные видеокамеры словно предупреждали: «Следите за порядком, мы за вами наблюдаем».

И вот за пригорком нашему взору открылись участки зеленого кладбища Westall Park. Стало понятно, что молодые деревца, «воюющие» за первенство в своей борьбе за место под солнцем, и есть места последнего приюта британцев, пожелавших соединиться с природой после своего ухода из этого мира.

Зеленоекладбище Westall Park Natural Burial - осень

Что стало для нас неожиданностью, так это то, что в отличие от других зеленых европейских кладбищ, умерший по своему завещанию или просьбе родных может обрести здесь свой вечный покой не только в эко урне после кремации, но и быть погребенным традиционным способом в эко гробу.

Материал прежде всего бамбук, прессованная кокосовая стружка, тонкая фанера, плотный картон или иные материалы, разлагающиеся в земле в течение одного, или максимум двух лет.

Зеленоекладбище Westall Park Natural Burial - весна

Пока мы осматривали места свежих захоронений, Рози рассказал нам, что для открытия такого кладбища нужно разрешение местных властей, а точнее – решение местного совета. Кроме того, их нужно убедить, что у вас серьезные намерения. Затем лицензия, договор на 25-50 лет, налоги и прочие формальности. Главное, чтобы подземные грунтовые воды в данном месте не находились ближе, чем на 2.5 метра к поверхности земли. Это единственное и веское «против» праву на открытие такого кладбища.

Бизнес такой у британцев как правило семейный, как и открытие традиционного частного кладбища, похоронного дома или крематория. В случае невозможности продолжать семейное дело ввиду отсутствия потомков-продолжателей, кончины основных участников бизнеса, катастрофы и т. д. опеку над зеленым эко погостом возьмет на себя местный орган власти.

В местах расположения эко урн уже есть и родовые зеленые захоронения. Как видно на фото, к Пенелопе 1960-го года рождения, чей прах здесь был первым, уже присоединились Томсон и Нея. Такова жизнь…

Westall Park Natural Burial - зима

Материалы табличек также не вечны. Как же тогда найти место вечного покоя родных со временем? Это оказалось вовсе не сложно. Работника Westall Park не затруднит просьба указать место захоронения, скажем, десятилетней давности. Ведь во время погребения каждая эко урна или гроб снабжены специальным нетленным чипом, который заведен в спутниковую навигацию, а со спутника – на компьютер офиса и смартфоны сотрудников.

Есть и другие формы выражения памяти о всех родных и близких, которые покоятся здесь на зеленом кладбище. Прежде всего это именные скамейки с памятной табличкой. Таких здесь повстречалось немало.

Буквально: приятное с полезным. И память о близком, и место отдыха возрастных (и не только!) посетителей парка. Именные деревья, скворечники – все послужит как общему делу, так и природе.

Зеленое кладбище WestallParkNaturalBurial - вид с высоты птичьего полета

Есть в Westall Park и место прощания. Уютная беседка с лавочками из все тех же природных эко материалов как нельзя лучше подойдет к церемонии тихого семейного прощания или отпевания влюбленного в природу британца и разделившей с ним ценности сбережения природы в ее первозданном виде для будущих поколений семьи.

Множественные указатели, стрелки, подсказки и объявления вместе с различными правилами помогут, укажут, донесут и объяснят…

Традиция приносить цветы на могилу привычна и для зеленых кладбищ. Но на первом месте все же цветы живые, растущие в виде кустарников по всей территории парка. Они соседствуют с принесенными, а те в свою очередь вскоре станут удобрением для растущих.

В Великобритании сегодня свыше 70% умерших кремируются, с последующим захоронением праха в колумбариях, семейных усыпальницах и на кладбищах. Мест захоронения в землю катастрофически не хватает, Великобритания – прежде всего государство островное.

В то же время, по подсчетам экспертов Центра естественной смерти (NDC), если всех покойников страны хоронить на зеленых кладбищах (а это около 600 тыс. ежегодно), то потребуется всего 600 акров земли (1 акр – 4046,86 кв. м). При этом, как пишут и на чем настаивают сторонники зеленых ритуалов, ежегодно на этих 600 акрах будет восстанавливаться естественная растительность. А это значит – дать природе шанс!

Все подчинено единому замыслу. Мы на планете жители временные, как и все существа, населяющие ее. И потому обязаны передать тем, кто придет после нас нашу планету зелено-голубой, такой, какой она видится из Космоса. Хотя шансов у землян с каждым годом все меньше. Девиз защиты окружающей среды на зеленом кладбище Westall Park Natural Burial не просто виден во всей первозданной природной красоте, он слышится в шелесте листьев, шуме деревьев, пении птиц, сверчков и цикад. Такова жизнь с ее быстротечностью и непредсказуемостью.

Британские эксперты считают, что именно зеленые похороны способны принести в дело охраны природы столь необходимые денежные средства, и прежде всего на уровне местного самоуправления. Ведь часть доходов зеленых кладбищ направляется на природоохранные нужды на местах. Таким образом, зеленые похороны – один из таких бизнес-подходов в Великобритании, который уже достиг состояния зрелости и начал приносить устойчивый доход.

Естественное погребение становится одним из самых быстрорастущих экологических движений в Великобритании. Им уже удалось сделать захоронение природным и уверенно смотрящим в экологическое завтра. Естественное зеленое кладбище-парк по мере заполнения превращается в полноценную природную экосистему.

Принципы экологической ответственности после принятия нового Закона о похоронном деле придут и в нашу страну. Украинская Ассоциация профессионалов похоронного дела вместе с ее президентом Аллой Ландар системно информируют об этом общественность. Рассмотрение вопросов зеленых экологических захоронений, как и открытия частных Похоронных домов, кладбищ и крематориев стало предметом обсуждения на ведущих украинских телеканалах и главных Интернет медиа ресурсах.

Появятся и экологические кладбища — лесные кладбища, кладбище-парк, где места последнего покоя расположатся среди деревьев и цветущих кустарников. Мы сохраним естественную природу и ее красочный ландшафт, а зеленое кладбище станет еще одним тихим парком на Планете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram