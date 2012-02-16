В Украине секс есть, а в литературе?..

Бытует у украинского народа такое словцо в отношении людей, что кажутся не совсем адекватными, - «клиника». Но это так, вспомнилось, это никак не касается пресс-конференции Бондаренко и Друзя «Творчество Юрия Винничука, книги Братьев Капранових - эталон современной украинской литературы?».

Игорь Друзь: «Любого психолога почитайте, с чего начинается деградация? Она начинается с этих дебильных журнальчиков. И именно этот писатель (Винничук издает журнальчики порнографические? – авт.), и именно эта группа, эти Капрановы, которые своими респектабельными именами (ну, Виталий, ну, Дмитрий) дают легитимность этому нашествию дурному, они и есть люди, которые осуществляют этот прорыв, прорыв определенный. Что я хочу сказать?» Кто бы знал, видимо, следует почитать психолога какого-то, может, тогда стало бы понятно. Теперь же попробуем описать симптомы.

Симптом, скрытый, но прочитываемый, – всего-со-всем-спутывание.

В первую очередь, перепутывание жанров: балаганчика и пресс-конференции.

Цитата из официального пресс-релиза: «И поскольку ответ из Нацкомисии - отписка, он (Бондаренко) заявил о том, что снова обращается к ее руководителю В. В. Костицкому, указав, где конкретно были опубликованы «грязные порнографические екзерсисы» Ю. П. Иваничука.» Чем уже провинился Іваничуки с чего вдруг он стал Ю. П.? Но, видно, не придется спать спокойно ни Нацкомисии по морали (ах, как звучит, хоть и не Совнарком, но тоже громко!), ни Иваничуку, что бы он там ни говорил против эротики Винничука.

Дальше, путаница желаемого и действительного.

На пресс-конференцию обещали пригласить народных депутатов: украинофила (Друзь так и говорит, украинофила, век ХІХ, не меньше) Грача и Колесниченко. А это уже и правда должно было быть интересно, ведь все помнят высказывания Грача. Ну, кто не помнит, вот кое-что из них:

«Колесниченко? Да нет, это настолько мелкая пешка. Его используют в качестве... жаль, что здесь о такой плюгавости нужно сказать слово «спікер»» «Ну, мы же знаем этого Колесниченко как облупленного. Он был и с коммунистами, и в националистическом Рухе в конце 80-х годов, и где только не был. Это он уже потом стал «российским»... «Я вот все на его свадьбе хочу погулять, или поздравить его со свадьбой и никак этого не произойдет. Ну вы же поняли мой подтекст...» Но почему-то никто не пришел. Возможно, услышав название самого известного на сегодня стихотворения Винничука,решили, что им тут нечего делать, да еще и на несессионной неделе. А, может и в самом деле болеют.

Но самой большой была путаница в терминологии.

Порнухой (Друзь так и говорит: «Другого слова не подберу». Правильно, в ХІХ веке с такими словами не густо было) эти «спикеры» называли все что угодно. Самый что ни на есть невинный стишок про Деда Мороза, который шел по лесу к деткам, да еще и подрезал зайку, чтобы детки не голодали – порнуха!

Трагические сомнения Позаякового лирического героя, который не знает, как заинтересовать женщину, и понимает, что это - закон всемирный, потому что и жеребец вон не знает, как к кобыле подойти – порнуха!

Увлекательные любовные игры в уже осенних садах, в которых, в обычной жизни принимают участие и депутаты, и, подумать только, даже политологи – порнуха!

Словом, порнуха как Idea fix.

Параноидальные и агрессивные наклонности Владимир Бондаренко: «Мы провели акцию «Казнь порночтива». Туда пришел поддержать нас и Николай Григорьевич Жулинский. Потом он об этом забыл. Но четвертого февраля на религиозной встрече мы подошли к нему с журналистами, и он вынужден был вспомнить (вынудили таки!!!)»

Игорь Друзь: «Была дипломатия канонерок, стала дипломатия заднего прохода. То есть я хочу сказать, что они будут пытаться укусить нас и справа, и слева. В данном случае, они хотят укусить нас справа...» Игорь Друзь: «Но пропаганда гомосексуализма должна быть признана уголовным преступлением. За это нужно забирать и сажать в тюрьму. Мы - против гомосексуализма как явления...»

Владимир Бондаренко: «Книжка, как отец и мать...» Игорь Друзь: «Мы вымираем, Германия вымирает, Франция вымирает. Она заселяется теми смешными народами (арабами – авт.), которые ценят и любят свою семью. Они смешны, но они нашу землю забирают. А мы веселые очень, у нас есть порнография, у нас есть братья Капрановы, у нас есть Винничук – все очень смешно. Только наша земля заселяется арабами, неграми, китайцами...» - тут между прочим, проявляется и другой симптом:

Симптом, наиболее явный, нарушение в восприятии причинно-следственных и логических связей.

Владимир Бондаренко «Я выступал и выступаю за эротику. Считаю, что в Украине есть секс...» О чем тогда речь, остается загадкой...

Игорь Друзь: «Я хочу сразу прибавить, относительно того мифа, что якобы только украинофобы против всего этого. Нет!» - их, украинофобов по собственному признанию, оказывается, поддерживает еще и Павел Мовчан, тот еще украинофил.

Владимир Бондаренко: «Мое обращение в прессу и к народным депутатам имело огромный резонанс, и его сразу попробовали политизировать. Я как раз хочу отвести эти попытки политизации…» - однозначная логическая связь между тем, что глава совета директоров Института политических, социологических и маркетинговых исследований им. Т. Г. Шевченко (слово литературный почему-то отсутствует, учитывая значительный авторитет спикера в литературных кругах можно было бы уже и прибавить) обращается к членам высшего законодательного органа и тем, что называется политизированным, от господина председателя совета почему-то прячется.

Игорь Друзь: «Я скажу, в чем опасность таких людей, как Винничук. То, что пишут на соответствующих отвратительных сайтах в интернете – это не так опасно, потому что они не расширяют границы разрешенного (?). А вот когда писатель, респектабельный, член Союза (а лексика не дает же себя сдержать) писателей пишет книжки, издает большим тиражом (???) и начинает такое заявлять – это есть прорыв разрешенного. Вот после него идут соответствующие сайты, и после него идет наступление порнографии...» - каким образом творчество писателя, которое увенчивается изданиям тысячи (!!!) экземпляров книги в 45-миллионной стране, влечет развитие мировой индустрии кино для взрослых, боюсь, не поможет объяснить даже, упоминавшаяся Грачем в цитируемом интервью УНИАНу вместе с «плюгавостью», Инна Богословская.

Владимир Бондаренко: «Что касается этого стихотворения «Убей под..раса», по моему мнению, он касается одного из радикальных политиков из наиболее радикальной партии. Олега Ляшко. Так даже его не нужно убивать...» - без комментариев.

И совсем явное. Игорь Друзь: «2009 год, иду я по Верховной Раде, а там проводится выставка, так называемых, неправительственных общественных организаций. На ней раздают литературу, в частности «Социальная работа с однополыми парами». Там рассказывается, как гомосексуалистам лоббировать свои интересы, как им пиариться, как им брать власть. Кстати, очень грамотно сделаны книжки. Я, как профессионал, могу утверждать... Я подошел к нескольким депутатам и говорю, что у нас здесь законодательный орган (тоже выдумал!), а распространяется абсолютно подрывная литература!.. Говорю обратитесь в аппарат ВР, что здесь такая литература распространяется – испугались чего-то...» - что не понятно «спикеру»? Как сегодня стало ясно, действительно, очень толковые были книжки.

И наконец…

Игорь Друзь: «Дело в том, что определенные силы хотят выставить консерваторов (вот кто они оказывается такие), какими-то идиотами, какими-то неумными и так далее. Они хотят доказать, что мы выступили как раз против стихотворения «Убей пид...раса» они хотят сказать, что мы не такие уже и консерваторы, выступили, вступившись за гомосексуалистов» - хоть гомосексуалисты и пида…сы - разные люди, но с тем, что тот-о-ком-написано-стихотворение к какой-то из этих категорий принадлежит «спикеры», кажется, согласились.

И совсем напоследок.

Игорь Друзь: «Эти люди ненормальные. Они хотят все нормальное опустить до своего уровня...» - и это согласимся не какое-то-там прозрение.

А о клинике вначале я вспомнил просто так. Это ко всему этому не имеет отношения. Это так, мысли о будущем.

Ваймар Ицкович