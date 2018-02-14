CBRE Ukraine представила интересы Grammarly в сделке по аренде офисного помещения в БЦ Gulliver

В соответствии с договором аренды, Grammarly переехала в бизнес-центр Gulliver с последующим расширением своего офиса.

CBRE Ukraine, ведущая консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости в Украине, рада сообщить о завершении сделки по аренде офисного помещения компанией Grammarly в бизнес-центре А класса Gulliver.

Команда CBRE Ukraine, которую возглавил Денис Сергиенко, представляла интересы компании Grammarly, всемирно известного сервиса на основе искусственного интеллекта, который помогает проверять и совершенствовать английские тексты. В соответствии с договором аренды, Grammarly переехала в бизнес-центр Gulliver с последующим расширением своего офиса.

Денис Сергиенко, руководитель департамента корпоративных услуг и работы с арендаторами CBRE Ukraine, прокомментировал:

"Компания Grammarly была требовательным клиентом и это отражалось во всех аспектах: технических, юридических и коммерческих целях поставленных перед новым офисом. И тот факт, что после длительного и тщательного отбора, компания остановила свой выбор на бизнес-центре Gulliver - это своего рода комплимент зданию и не в меньшей степени - менеджменту, который проявил свой исключительный профессионализм и гибкость, воплотив в реальность ряд всех пожеланий арендатора к офису.

Мне было особенно приятно стать консультантом Grammarly в рамках проекта открытия нового офиса и таким образом сделать свой небольшой вклад в историю успеха украинского стартапа, который менее чем за 10 лет стал глобальной компанией и одним из сильнейших игроков в своей сфере. Я уверен, что новый офис Grammarly, расположенный в центре столицы, в бизнес-центре класса А, окружен развитой инфраструктурой, с прекрасными видами на город и уникальным дизайном, станет фактором-магнитом для привлечения и удержания лучших специалистов на рынке."

"Мы очень благодарны компании CBRE Ukraine, в частности Денису Сергиенко за профессионализм в работе. Денис вел наш проект в течение года, и был очень лояльным к нашим, иногда меняющимся, требованиям. Также, мы благодарны за то, что Денис на высоком уровне представлял наши интересы при переговорах с арендодателями и владельцами ", - прокомментировала Анна Беспала, административный менеджер Grammarly.

«Нам приятно, что рекордсмен украинских стартапов, компания Grammarly, сделала ставку на многофункциональности. Именно в таком бизнес-центре, как Gulliver, приятно работать, проводить деловые встречи и свободное время. Мы смогли ответить на требования компании и предоставить Grammarly собственное комфортное, функциональное и независимое пространство, в котором можно полностью сконцентрироваться на работе и воплощать в реальность креативные идеи», - комментирует Ирина Круппа, Генеральный директор МФК Gulliver.

О компании CBRE:

CBRE является крупнейшей в мире консалтинговой компанией в области недвижимости (по итогам 2017 года) и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. Сегодня CBRE - это мировой лидер в области коммерческой недвижимости, который имеет более 450 офисов в мире и штат сотрудников около 80 000 человек (исключая аффилированные компании). Акции компании CBRE Group Inc., штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе (США), торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании. Штат сотрудников CBRE в Украине насчитывает около 300 специалистов, включая персонал на объектах недвижимости, переданных компании в управление и эксплуатацию. CBRE в Украине предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, рынки капитала, управление и эксплуатация объектов коммерческой недвижимости, оценка и консалтинг, управление проектами и технический консалтинг, управление инфраструктурой объектов недвижимости. Более подробную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.cbre.ua

О компании Grammarly

Grammarly - это сервис на основе искусственного интеллекта, помогает общаться на английском грамотно, понятно и эффективно. Алгоритмы Grammarly проверяют грамматику и правописание, следят за четкостью изложения, улучшают стиль и объясняют правила.

Десять миллионов пользователей ежедневно выбирают Grammarly для работы, учебы и личного общения в мессенджерах, документах, электронной переписке и постах в социальных сетях. Интеллектуальные сервисы Grammarly доступны для многих интерфейсов: онлайн-редактор, расширения для браузеров, приложение для MS Office и мобильные клавиатуры для iOS и Android.

Среди самых известных клиентов Grammarly - Cisco, Dell, Expedia, The Economist, университеты Arizona State, University of California и другие.

Компанию основали в 2009 году три украинца, а первая версия продукта вышла в Киеве. Сейчас Grammarly - глобальная компания с офисами в Киеве, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

О бизнес-центре Gulliver:

Многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver - единственный объект на рынке торгово-офисной недвижимости Киева, который имеет столь удачное местоположение. Он расположен одновременно в историческом и деловом центре столицы, на пересечении основных транспортных артерий, в непосредственной близости от ключевых станций метро и остановок общественного транспорта. Комплекс состоит из бизнес-центр класса «А» в виде двух башен, и 10-этажного торгово-развлекательного центра. МФК Gulliver является одним из самых высоких зданий в столице. Высота 33-этажной башни «А» бизнес-центра составляет 141 метр. Общая площадь комплекса - 157 400 кв.м.

Бизнес-центр Gulliver полностью соответствует всем международным критериям, предназначенным для офисных центров класса «А», включая качественную транспортную развязку, красивое и удобное местоположение, развитую инфраструктуру, удобный и безопасный паркинг, высокий уровень энергоэффективности и качественный сервис. Инновационные технические решения и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения комплекса, обеспечиваются интеллектуальной автоматизированной системой контроля и управления зданием. В бизнес-центре современные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности.