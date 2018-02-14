"Моршинская" и сильнейшие спортсмены Украины объявляют 2018 – годом эффективных тренировок!

звёздами спорта громко заявил о необходимости пить воду во время тренировок и следовать здоровому образу жизни. В феврале 2018 стартовала национальная программа «Моршинская Спорт – ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТРЕНИРОВОК», направленная на популяризацию спорта в Украине.

Идея нашла поддержку и отклик в сердцах украинских спортсменов мирового уровня:

• Элина Свитолина - 3-я ракетка мира по рейтингу WTA. Спортсменка, которая достигла наивысшего признания за всю историю украинского тенниса;

• Жан Беленюк - олимпийский призер, чемпион мира по греко-римской борьбе;

• Ольга Харлан - олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы по фехтованию.

Программа «Моршинская Спорт – ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТРЕНИРОВОК» направлена на то, чтобы вдохновить украинцев заниматься спортом и физической культурой. И делать это правильно – с поддержкой гидробаланса во время тренировок. Ведь при физических нагрузках ничто так не истощает организм, как потеря жидкости. И ничто так просто не компенсирует эту потерю – как легкий минеральный состав природной воды из моршинских источников.

«У нас большие амбиции. Почти 10 лет назад, с появлением в продаже первых бутылок со спортивной крышкой, начался долгий путь, цель которого осталась неизменной – здоровая и спортивная украинская нация. Мы стремимся изменить мировоззрение каждого украинца. Вместе с профессиональными спортсменами и «Моршинской» мы хотим вдохновить каждого сделать первый шаг к здоровому и спортивному себе» – комментирует Марко Ткачук, генеральный директор IDS Borjomi Ukraine.

«Настоящая сила - в способности побеждать себя, свою лень и страхи, безразличие к себе и своему здоровью. Выходить из дома утром на пробежку, плавать или отжиматься. И неважно, где именно вы занимаетесь спортом - дома, на детской спортплощадке или в модном фитнес-клубе. Главное правило тренировки - правильная вода. «Моршинская» и ваше желание!» – говорят спортсмены.

В рамках инициативы планируются открытые тренировки со спортсменами и активации в социальных сетях. Каждый желающий сможет научиться правильно тренироваться и освоить основные принципы успешных и эффективных тренировок.