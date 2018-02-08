Сеть SuperStep открыла первый в Украине аутлет в ТРЦ Караван

2 февраля 2018 года международная сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep открыла первый в Украине аутлет. Магазин нового формата открылся в ТРЦ «Караван» (Киев, ул. Луговая, 12). Аутлет SuperStep стал пятым украинским магазином сети.

Ассортимент SuperStep представляют лайфстайл и спорт-кэжуал модели самых популярных мировых брендов: Lacoste, Diadora, Vans, Nike, Superga, Tommy Hilfiger, Lumberjack, Asics, Adidas Originals, Saucony, Converse, Aigle, Camper, UGG Australia, Sperry Top-Sider, The North Face и другие. Большинство брендов сети также будут доступны в новом аутлете, скидки на модели предыдущих сезонов составят до 70%. Таким образом, у клиентов SuperStep появилась возможность приобретать качественную брендовую обувь по доступным ценам.

Аутлет SuperStep в ТРЦ «Караван» в Киеве занимает площадь 200 м². Дизайн нового магазина отличается от традиционной стилистики бренда – торговое пространство выполнено в стиле «лофт».

«SuperStep активно развивает сеть в Украине, и сейчас пришло время для нового для нас формата – аутлета. Мы идем навстречу нашим клиентам и даем им возможность приобретать больше стильной и качественной обуви от лучших брендов, – отметил генеральный директор SuperStep в Украине Джан Угурлуджан (Can Ugurlucan). – Наша аудитория активная, она следит за модой и регулярно обновляет гардероб, поэтому нам важно дать им возможность делать это чаще. Наш новый магазин в формате аутлета позволит им регулярно приобретать лучшую обувь сегмента спорт-кэжуал».

«В последнее время крупные ритейлеры все чаще открывают аутлет-магазины, чтобы предложить покупателям качественную продукцию по приемлемым ценам. Мы рады, что первый магазин SuperStep нового формата открылся именно в ТРЦ «Караван» в Киеве», - отметила коммерческий директор компании DCH Infrastructure and Real Estate Александра Негода. «В первом квартале 2018 года, планируется открытие еще нескольких магазинов в формате аутлет в ТРЦ «Караван». И одним из них будет магазин бренда Lacoste. Открытие магазинов формата аутлет, - это ответ на запросы наших посетителей, для удобства которых мы и проводим все улучшения», - комментирует далее Александра Невода.

Изображения нового аутлета SuperStep доступны по ссылке http://dropmefiles.com/zIMgg

Справка:

SuperStep – международная сеть обувных мультибрендовых магазинов сегмента sport-casual и lifestyle, созданная в 2012 году. У SuperStep 63 магазина в мире, 5 из них – в Украине. На украинский рынок SuperStep вышел в 2015 году и на сегодняшний день представлен в киевских ТРЦ Ocean Plaza, Sky Mall, Lavina Mall и «Караван» и львовском ТРЦ Forum.

В портфолио брендов SuperStep входят Lacoste, Nike, Vans, Diadora, Adidas Originals, Asics, Saucony, Converse, Superga, Lumberjack, Aigle, Camper, UGG Australia, Sperry Top-Sider, The North Face и другие. Для некоторых брендов (Vans, Diadora, Superga) SuperStep является эксклюзивным дистрибьютором в Украине.

DCH Infrastructure & Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров «Караван» в Киеве, Харькове и Днепре. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м. DCH Infrastructure & Real Estate входит в группу компаний DCH - одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных бизнес-групп. Активы DCH представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.