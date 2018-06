Результаты сети ТРЦ Караван в 2017 году: уменьшение вакантности и повышенный интерес посетителей

DCH Infrastructure & Real Estate, управляющая компания сети торгово-развлекательных центров «Караван» (Киев, Харьков, Днепр), подвела итоги сети ТРЦ в 2017 году. Суммарно посещаемость ТРЦ увеличилась на 5,5% и составила почти 30,8 млн человек. Вакантность по трем ТРЦ на 1 января 2017 года составила 0,9%. За год подписано 64 договоров аренды (без учета островной торговли и мебельного гипермаркета).

«2017 год для рынка коммерческой недвижимости стал определенным этапом усиления позиций основных игроков. Рынок показывает положительную динамику, а сеть ТРЦ Караван существенно улучшила запланированные показатели. Положительные итоги 2017 года – это результат работы всей команды DCH Infrastructure & Real Estate и команд на местах. В 2018 год мы смотрим с уверенностью и ставим перед собой довольно амбициозные цели», – комментирует генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate Даниил Владов.

Лучшую динамику демонстрирует ТРЦ Караван в Днепре. Посещаемость ТРЦ составила 10,4 млн человек (+3,5% к 2016 году). Вакантность в днепровском ТРЦ на конец года составила 0,5%, что является историческим минимумом за все время существования этого ТРЦ. За год подписано 20 договоров. Пул арендаторов ТРЦ пополнился такими операторами, как Goldi, F91, Intimissimi, Sova, Estro, Mi Store, Natali Bolgar, A-shop, Mida, Wonder, Designed for Fitness, Anabel Arto, Maltina, Сырное королевство, Gipfel. На фудкорт зашли такие рестораны как Grill Pub и Борщ.ua.

Лидер по посещаемости – Харьковский ТРЦ Караван с количеством посетителей, превышающим 12,7 млн. человек за год (+4% к предыдущему году). Вакантность ТРЦ Караван в Харькове на конец года остается нулевой. За год подписаны 15 договоров аренды, в их числе следующие арендаторы – Fitness Club Affect, Betty Barclay, S.Oliver, L’Occitane, Designed for Fitness, Anabel Arto, Bags Etc., Сырное королевство и другие операторы. Эксклюзивно в ТРЦ Караван в Харькове открылся и магазин нового для Украины бренда Under Armour.

ТРЦ Караван в Киеве посетили более 7,7 млн человек (+9%). Вакантность ТРЦ зафиксировалась на уровне 1,2%. Подписано 29 договоров аренды. В киевский Караван зашли следующие арендаторы: Укрзолото, F91, Jasmine, Mi Store, Anabel Arto, винный бутик Paparocks и другие.

«Особое внимание уделяется сотрудничеству с украинскими брендами. Примером служит открытие в наших ТРЦ «Караван» таких магазинов как Designer’s Room Pop-UpStore, бутика Anna Yakovenko, магазина Artari и многих других. Мы стараемся поддерживать развитие украинской фешн индустрии. Помимо сотрудничества с крупными сетевыми компаниями, мы готовы выстраивать отношения и помогать молодым, проходящим этап становления украинским ритейлерам. Они амбициозны и в ТРЦ «Караван» имеют все шансы стать еще более узнаваемыми и известными», - говорит Даниил Владов.

Говоря о концептуальных изменениях, произошедших за последний год, Даниил Владов особо подчеркнул, что аудитория каждого ТРЦ все больше демонстрирует свою уникальность и региональный характер. «Основываясь на этом, в 2017 году стратегия работы, утвержденная DCHInfrastructure & RealEstateдля ТРЦ «Караван», основывалась на специфике регионального клиента. Это отобразилось и в работе с тенант-миксом и в отношениях с посетителями. Так, ориентир «Каравана» в Киеве – это семейная и детская аудитория. Именно поэтому в переговорах с арендаторами мы настаиваем на увеличении ассортимента, интересующего эти категории посетителей. Маркетинговая политика по Киеву также выстраивается, следуя запросам посетителей. Харьков – это хотя и «молодой» город, с большим количеством активных студентов, соперничает с Киевом в аудитории в возрасте 35+ с достатком «выше среднего». Соответственно и ТРЦ, предлагая и качественный шопинг, и активный досуг, ориентируется не только на молодежную аудиторию. Днепровский Караван – самый крупный ТРЦ в регионе. И наши посетители требуют максимального разнообразия как в магазинах, так и в развлечениях. Днепряне тепло относятся к тем, кто уделяет им внимание и предлагает им разнообразный досуг, а мы со своей стороны готовы их удивлять», – говорит Даниил Владов.

В 2017 году акцент был сделан на оригинальность событийного маркетинга, при этом существенным фактором является социальная составляющая. Речь идет прежде всего о спортивных и культурных мероприятиях, с акцентом на развитие молодежи: беговой марафон и соревнования по воркаут, чемпионаты по брейкдансу и чирлидингу и это далеко не весь список событий такого рода. По многим проектам ТРЦ активно сотрудничают с районными и городскими администрациями, территориальными громадами. «С одной стороны, увеличение количества проведенных ивентов и усиление контента – наш логичный ответ на тенденции развития рынка (в прошедшем году организовано более 160 событий разного формата). С другой мы видим, что только лишь развлечений недостаточно для трансформирующегося украинского общества. В 2017 году мы получили очень позитивный отклик на предложенные нами социальные проекты – День Семьи, Битва Хоров, СпортФест и другие. Смотря на такую реакцию наших посетителей, мы понимаем, что стратегия развития, принятая компанией DCHInfrastructure & RealEstate, показывает свою эффективность. И конечно же – очень приятно сознавать, что на протяжении стольких лет «Караван» остается любим нашими посетителями», –подводит итоги Даниил Владов.

Справка:

DCH Infrastructure & Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепр. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м.

В портфель компании также входят гостиница Premier Palace Hotel Kharkiv 5* и ЖК «Воздвиженка».

DCH Infrastructure & Real Estate входит в группу компаний DCH - одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных бизнес-групп, активы которой представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.

ТРЦ «Караван» в Днепре:

- общая площадь 97 500 м²;

- более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

- продуктовый гипермаркет «Ашан»;

- гипермаркет мебели «Караван»;

- самый большой в городе 7-зальный кинотеатр «Мультиплекс»;

- ледовый каток;

- детский развлекательный комплекс «Игроленд».

ТРЦ «Караван» в Харькове:

- общая площадь 84 000 м²;

- более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

- продуктовый гипермаркет «Ашан»;

- гипермаркет мебели «Караван»;

- ледовый каток, океанариум;

- парк семейного досуга Fly Park.

ТРЦ «Караван» в Киеве:

- общая площадь 58 000 м²;

- более 200 магазинов одежды и обуви.

- продуктовый гипермаркет «Ашан»

- кинотеатр «Мультиплекс».

- роллердром;

- парк семейного досуга Fly Park.

PremierPalaceHotelKharkiv 5*

- Единственная гостиница уровня 5* в Харькове.

- 171 номер, включая Президентские апартаменты

- Конференц-залы общей площадью более 1000м²

- 4 ресторана a la carte

ЖК Воздвиженка:

- Площадь микрорайона Воздвиженка — 17 гектар

- Площадь застройки комплекса— 7,65 гектара

- Класс комплекса: Де-Люкс