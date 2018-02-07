Тайм-менеджмент для успешных женщин: "Я знаю, как ей все удается" - новая книга издательства #книголав

Издательство #книголав презентовало новую книгу для успешных женщин «Я знаю, как ей все удается» от эксперта по тайм-менеджменту Лоры Вандеркам. Практические советы, которые помогут пересмотреть отношение к собственному времени, найти баланс и добиться успеха во всех сферах жизни.

Автор книги Лора Вандеркам – мама четырех детей, журналист, блоггер, автор бестселлеров «Что делают успешные люди перед завтраком», «Все деньги мира», «168 часов», «С места на место».

«Я знаю, как ей все удается» – результат исследования 1001 дня из жизни женщин-профессионалок и их семей. Автор книги уверена, что каждый имеет возможность «получить все», поэтому шаг за шагом показывает, как этого достичь.

Книга разделена на три части: «работа», «дом» и «я». В первой части говорится о том, как люди проводят свое рабочее время. Интересно, что в ходе исследований оказалось – успешные люди работают меньше часов чем сперва кажется. Вторая часть посвящена времени, которое люди проводят дома. Автор пытается выделить стратегии, благодаря которым жизнь становится немного проще. И в третьей части речь пойдет о том, как люди проводят свое личное время и время для отдыха. Речь идет о сне, спорте, чтении, телевидении и прочее. В финальном сюжете этого раздела можно найти советы по тайм-менеджменту о том, как управлять временем и как использовать маленькие свободные «окошка», которые есть в жизни каждого.

В книге много таблиц. В начале автор приводит собственный хронометраж времени, анализирует способы улучшения и увеличения эффективности.

«Я, как женщина, которая работает, у которой есть семья, ребенок, хобби, увлечения и еще многое - понимаю, что есть вещи, которые на первый взгляд ты делаешь очень легко, но они являются результатами трудов и очень хорошего планирования. Я была бы счастлива, если бы в начале моей карьеры или больших изменений у меня было бы больше инструментов относительно того, каким образом упорядочить свою жизнь и успевать больше, чем простая интуиция. Эта книга именно для тех женщин, которые не хотят выбирать, что для них является главным и важным, а хотят получить максимум от жизни и это такая своеобразная «палочка-выручалочка» для того, чтобы успевать почти все, ничего не терять и 100% получать результат и удовольствие от того, что ты делаешь», - комментирует партнер издательства # книголав Светлана Павелецкая.

Книгу «Я знаю, как ей все удается» можно приобрести в книжных магазинах Украины и в интернет-магазинах.